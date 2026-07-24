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Borsa İstanbul açıldı 24 Temmuz Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 24 Temmuz 2026 tarihinde 15.995,21 puan seviyesine gerileyerek -0.21'lik bir günlük değişim kaydetti. Bu düşüş, yatırımcıların temkinli duruşunu yansıtmakta ve piyasalardaki belirsizliklerle ilişkilendirilmektedir. BIST 50 ve BIST 100 endeksleri de benzer şekilde olumsuz gerilemeler yaşadı. Yatırımcılar alternatif piyasalara yönelirken, global ekonomik gelişmeler ve zayıf ticaret hacmi endeksler üzerinde etkili olmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 24 Temmuz Cuma 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Piyasa Gidişatı ve Günlük Değişim

24 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 15.995,21 puan seviyesindedir. Günlük değişim ise -0.21 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, piyasanın genel belirsizlikleri ile ilişkilidir. Yatırımcılar temkinli bir duruş sergilemektedir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük 30 şirketini barındırmaktadır. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaktadır. Son günlerdeki ekonomik veriler, global gelişmeler endeks üzerinde etkili olmaktadır. Yatırımcılar alternatif piyasalara yönlenmektedir.

BIST 50: Oynaklık ve Yatırımcı Beklentileri

BIST 50 endeksi, 24 Temmuz sabahı 12.472,56 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim -0.17 olarak gerçekleşmiştir. Bu hafif düşüş, yatırımcıların ihtiyatlı yaklaşımını yansıtmaktadır. BIST 50, Türkiye’nin 50 en büyük şirketini kapsamaktadır. Bu durum, istihdam ve ekonomik büyüme açısından önemlidir. Mevcut durumda endeksin gerilemesi, yatırımcıların olumsuz beklentileriyle ilişkilidir. Zayıf bir ticaret hacmi de bu duruma katkı sağlamaktadır.

BIST 100: Genel Görünüm ve Analiz

24 Temmuz 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi, 14.053,08 puan seviyesindedir. Günlük değişim -0.17 olarak belirtilmiştir. Bu durum, piyasalarda genel bir kaygının varlığını göstermektedir. Yatırımcılar temkinli davranmaya başlamıştır. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketini kapsamaktadır. Bu nedenle, ekonomik sağlığın önemli bir göstergesi olmaktadır. Küresel ekonomik belirsizlikler ve yerel gelişmeler, endeksi olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, yatırımcıların risk iştahı azalmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 24 Temmuz Cuma 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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