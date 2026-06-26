Borsa İstanbul açıldı 26 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

26 Haziran 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.555,83 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,02 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit şirketlerini içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bugünkü küçük artış, endeksin genel yatay seyir halinde devam ettiğini göstermektedir. Piyasalardaki istikrar da sürmektedir. Yatırımcılar, bu endeksi takip ederek Türkiye ekonomisinin büyüme dinamikleri hakkında bilgi alabilirler.

BIST 50

26 Haziran 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 50 endeksi 12.835,09 seviyesine ulaştı. Endeksin günlük değişim oranı %0,03'tür. BIST 50, piyasa değeri en yüksek 50 hisse senedini kapsar. Bu endeks, geniş yatırımcı kitlesi tarafından dikkatle izlenmektedir. Bugünkü artış, yatırımcıların piyasalarda olumlu bir hava hissettiğini göstermektedir. Ekonomideki toparlanma eğilimlerini destekleyen veriler de etkili olmuştur.

BIST 100

26 Haziran 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 14.262,34 seviyesine yükselmiştir. Günlük değişim oranı %0,02 olarak belirlenmiştir. BIST 100, Türkiye'nin tüm borsa şirketlerini kapsayan en kapsamlı endekslere birisidir. Bu nedenle piyasanın genel sağlığı hakkında önemli ipuçları sunar. Günlük değişim oranındaki hafif artış, yatırımcı güvenini artırmaktadır. Yatırımcılar, BIST 100'deki gelişmeleri takip ederek Türkiye'nin ekonomik performansı hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapabilirler.