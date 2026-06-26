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Borsa İstanbul açıldı 26 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

26 Haziran 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların dikkatle izlediği seviyelerde işlem görmektedir. BIST 30 endeksi 16.555,83, BIST 50 endeksi 12.835,09 ve BIST 100 endeksi 14.262,34 seviyelerine ulaşmıştır. Günlük değişimler %0,02 ve %0,03 olarak belirlenmiştir. Bu artışlar, piyasalardaki istikrarı ve Türkiye ekonomisinin büyüme dinamiklerini göstermektedir. Yatırımcılar, endeksleri takip ederek ekonomideki gelişmeleri değerlendirebilirler.

Borsa İstanbul açıldı 26 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30
26 Haziran 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.555,83 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,02 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye'nin en büyük ve likit şirketlerini içeren bir endekstir. Bu endeks, yatırımcılar için önemli bir gösterge niteliğindedir. Bugünkü küçük artış, endeksin genel yatay seyir halinde devam ettiğini göstermektedir. Piyasalardaki istikrar da sürmektedir. Yatırımcılar, bu endeksi takip ederek Türkiye ekonomisinin büyüme dinamikleri hakkında bilgi alabilirler.

BIST 50
26 Haziran 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 50 endeksi 12.835,09 seviyesine ulaştı. Endeksin günlük değişim oranı %0,03'tür. BIST 50, piyasa değeri en yüksek 50 hisse senedini kapsar. Bu endeks, geniş yatırımcı kitlesi tarafından dikkatle izlenmektedir. Bugünkü artış, yatırımcıların piyasalarda olumlu bir hava hissettiğini göstermektedir. Ekonomideki toparlanma eğilimlerini destekleyen veriler de etkili olmuştur.

BIST 100
26 Haziran 2026 saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 14.262,34 seviyesine yükselmiştir. Günlük değişim oranı %0,02 olarak belirlenmiştir. BIST 100, Türkiye'nin tüm borsa şirketlerini kapsayan en kapsamlı endekslere birisidir. Bu nedenle piyasanın genel sağlığı hakkında önemli ipuçları sunar. Günlük değişim oranındaki hafif artış, yatırımcı güvenini artırmaktadır. Yatırımcılar, BIST 100'deki gelişmeleri takip ederek Türkiye'nin ekonomik performansı hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapabilirler.

Borsa İstanbul açıldı 26 Haziran 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
330.5
1.659.426.122,00
% 0.61
10:20
TERA
163.8
1.382.663.611,40
% 1.8
10:20
KTLEV
175.7
1.219.092.257,90
% 3.11
10:20
ASELS
374.75
1.126.656.414,00
% 0.33
10:20
AKBNK
77.65
961.383.835,55
% 0.58
10:20
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