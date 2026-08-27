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Borsa İstanbul açıldı 27 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 27 Ağustos 2026 tarihinde çeşitli artışlar kaydetti. BIST 30 endeksi %0,31, BIST 50 endeksi %0,36 ve BIST 100 endeksi %0,24 oranında yükseldi. Büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansı ile makroekonomik verilerin olumlu yansımaları, yatırımcıların ilgisini artırdı. Piyasalardaki belirsizliklerin azalması, genel piyasa ruh halini iyimser hale getirdi. Bu durum, yeni yatırım fırsatlarını da beraberinde getiriyor.

Borsa İstanbul açıldı 27 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

27 Ağustos 2026 tarihi sabahında BIST 30 endeksi, 16.906,20 puana ulaştı. Günün başında %0,31 oranında bir artış sergiledi. Bu artış, yatırımcıların piyasanın olumlu işaretlerine tepkisini gösteriyor. Büyük ölçekli şirketlerin performansı endeksi destekliyor. Sektör bazındaki hareketlilik ise genel piyasa havasına katkı sağlıyor. Yatırımcıların güçlü bilanço ve ekonomik verilere dair beklentileri arttı. Bu durumda, BIST 30’un performansı dikkatli bir şekilde izlenmeli.

BIST 50 Analizi

27 Ağustos 2026 itibarıyla BIST 50 endeksi, 13.204,68 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük artışı %0,36 olarak kaydedildi. Orta ölçekli şirketlerin performansındaki iyileşmeler, bu yükselişi destekliyor. Yatırımcılar, makroekonomik göstergelerin istikrar kazanmasının etkisi altında. Ayrıca, piyasalardaki belirsizliklerin azalması da ilgiyi artırdı. BIST 50'deki olumlu trend, yeni fırsatlar yaratıyor. Genel piyasa ruh hali iyimserleşiyor.

BIST 100 Analizi

27 Ağustos 2026 tarihinde BIST 100 endeksi, 14.646,48 puan seviyesinde işlem görmekte. Bu endeks, %0,24 oranında bir artış göstermektedir. Piyasa katılımcıları, büyük şirketlerin performansına dair olumlu beklentiler içinde. Ekonomik büyüme sinyalleri ve artan sanayi üretimi, yatırımcı güvenini pekiştiriyor. Yabancı yatırımcı ilgisi de endeksin yükselişine katkıda bulunmakta. BIST 100'deki yükseliş, piyasanın genel sağlığına dair olumlu sinyaller veriyor.

Borsa İstanbul açıldı 27 Ağustos Perşembe 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TKNKA
143.4
1.774.598.175,00
% 4.52
10:00
AKBNK
73.75
890.729.664,10
% 0.82
10:03
TEHOL
33.7
668.576.107,00
% -9.99
10:03
THYAO
310.25
648.240.985,25
% 0.57
10:03
ISCTR
12.94
626.022.886,55
% 0.23
10:03
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