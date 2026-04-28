Borsa İstanbul açıldı 27 Nisan 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

28 Nisan 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi sabah saat 10:15'te 16.795,47 puandan işlem görüyor. Bu düzey, endeksin gün içindeki performansını yansıtıyor. Günlük değişim oranı %0.06. Yüksek hacimli işlem gören şirketlerin performansını öne çıkarıyor. BIST 30, yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak yerli yatırımcıların etkisi artması bekleniyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 28 Nisan 2026'da sabah saat 10:15'te 13.127,70 puandan işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0.07 olarak kaydedildi. Bu dalgalanma, endeksin öncü hisselerinin piyasa trendleriyle uyumlu hareket ettiğini gösteriyor. BIST 50, stratejik sektörlerde önemli şirketleri barındırıyor. Yatırımcılar açısından cazip bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yüksek volatilite dönemlerinde dayanıklı alanlardan olumlu destek alıyor.

BIST 100 Analizi

28 Nisan 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi, sabah saat 10:15'te 14.608,52 puana ulaştı. Günlük değişim oranı %0.1 olarak kaydedildi. Geniş ve çeşitlendirilmiş bir gösterge olan BIST 100, yatırımcılara geniş bir spektrum sunuyor. Piyasa dinamiklerini etkileyen önemli bir rol oynuyor. Gün içindeki hafif artış, piyasa beklentileri ve ekonomik göstergelerle paralel ilerliyor. Türkiye'nin ekonomik reformları ve global durum, BIST 100'ün yönünü belirleyen başlıca faktörlerdir.