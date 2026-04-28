Borsa İstanbul açıldı 27 Nisan 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

28 Nisan 2026 tarihi itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri gün içindeki performanslarıyla dikkat çekiyor. BIST 30, 16.795,47 puanla %0.06; BIST 50, 13.127,70 puanla %0.07; BIST 100 ise 14.608,52 puanla %0.1 değişim gösterdi. Yatırımcıların güvenini artıran bu endeksler, piyasalardaki dalgalanmalarla paralel hareket ederek stratejik sektörlerde fırsatlar sunuyor. Başlıca faktörler, Türkiye'nin ekonomik reformları ve global gelişmeler.

Borsa İstanbul açıldı 27 Nisan 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler
Rümeysa Ezgi Sivritepe
BIST 30 Analizi
28 Nisan 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi sabah saat 10:15'te 16.795,47 puandan işlem görüyor. Bu düzey, endeksin gün içindeki performansını yansıtıyor. Günlük değişim oranı %0.06. Yüksek hacimli işlem gören şirketlerin performansını öne çıkarıyor. BIST 30, yatırımcılar için önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak yerli yatırımcıların etkisi artması bekleniyor.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 28 Nisan 2026'da sabah saat 10:15'te 13.127,70 puandan işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0.07 olarak kaydedildi. Bu dalgalanma, endeksin öncü hisselerinin piyasa trendleriyle uyumlu hareket ettiğini gösteriyor. BIST 50, stratejik sektörlerde önemli şirketleri barındırıyor. Yatırımcılar açısından cazip bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Yüksek volatilite dönemlerinde dayanıklı alanlardan olumlu destek alıyor.

BIST 100 Analizi
28 Nisan 2026 itibarıyla BIST 100 endeksi, sabah saat 10:15'te 14.608,52 puana ulaştı. Günlük değişim oranı %0.1 olarak kaydedildi. Geniş ve çeşitlendirilmiş bir gösterge olan BIST 100, yatırımcılara geniş bir spektrum sunuyor. Piyasa dinamiklerini etkileyen önemli bir rol oynuyor. Gün içindeki hafif artış, piyasa beklentileri ve ekonomik göstergelerle paralel ilerliyor. Türkiye'nin ekonomik reformları ve global durum, BIST 100'ün yönünü belirleyen başlıca faktörlerdir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
249.8
5.434.914.392,10
% 2.55
10:41
ASELS
420.75
3.917.879.780,00
% 1.39
10:41
SASA
3.37
3.739.714.110,86
% 1.2
10:41
PEKGY
16.62
2.504.784.664,86
% 4.01
10:41
THYAO
316.75
1.952.269.633,00
% -1.17
10:41
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

