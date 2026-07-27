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Borsa İstanbul açıldı 27 Temmuz Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

27 Temmuz 2026 itibarıyla BIST endeksleri, yatırımcıların piyasa beklentilerini ortaya koymaktadır. BIST 30 endeksi 15.984,64 puana ulaşarak %0,77 artış göstermiştir. BIST 50 endeksi, 12.434,14 puanda %0,64'lük bir yükseliş kaydetmektedir. BIST 100 endeksi ise 14.045,71 puana ulaşarak %0,73 artış yaşamıştır. Bu performans, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerinin güçlü olduğunu ve yatırımcıların güveninin arttığını göstermektedir.

Borsa İstanbul açıldı 27 Temmuz Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Günlük Performansı

27 Temmuz 2026 günü saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 15.984,64 puana ulaşmıştır. Günlük değişim oranı %0,77 artış göstermiştir. Bu olumlu seyir, yatırımcıların piyasa beklentilerini güçlendiriyor. Ayrıca şirket bilançolarının tatmin edici gelmesi de önemli bir etkendir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve en likit 30 şirketini içermektedir. Bu durum, yatırımcılar için kritik bir referans noktası oluşturmaktadır. Endeksin performansı, genel ekonomik sağlığın bir yansıması olarak değerlendirilmektedir.

BIST 50 Günlük Performansı

BIST 50 endeksi, 27 Temmuz 2026 günü saat 10:15 itibarıyla 12.434,14 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,64 olarak kaydedilmiştir. Bu gelişme, yatırımcıların piyasa duyarlılığının pozitif olduğunu göstermektedir. BIST 50 endeksi, Türkiye’nin önemli şirketlerini içermektedir. Bu nedenle yatırımcılar açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Günlük artış, piyasa katılımcılarının büyüme potansiyeline duyduğu güveni yansıtmaktadır.

BIST 100 Günlük Performansı

27 Temmuz 2026 günü saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 14.045,71 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,73 artış göstermiştir. BIST 100, Türkiye’nin toplam piyasa değerinin önemli bir kısmını kapsamaktadır. Bu durum, yatırımcıların piyasa genelinden aldığı sinyalleri yansıtmaktadır. Bugünkü yükseliş, yatırımcıların ekonomik göstergelere duyduğu güvenin artmasıyla tetiklenmiştir. Endeksin güçlü performansı, ülkenin ekonomik dinamiklerinin canlı olduğunu göstermektedir.

Borsa İstanbul açıldı 27 Temmuz Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SARAE
114.8
9.003.587.511,40
% -7.27
10:56
THYAO
325.75
6.087.559.790,50
% 4.41
10:56
ASELS
370
3.914.468.509,50
% -2.7
10:56
AKBNK
69.2
3.230.116.278,15
% 2.37
10:56
YKBNK
34.18
2.835.994.360,38
% 2.46
10:56
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