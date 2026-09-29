Borsa İstanbul açıldı 29 Eylül Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

29 Eylül 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 15.582,56 puan seviyesinde işlem görmektedir. Bu durum, gün içerisinde %0,42’lik bir değer kaybını yansıtmaktadır. BIST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin performansını gösteren önemli bir endekstir. Bu düşüş, genel piyasa trendleri ve makroekonomik gelişmelerle birlikte değerlendirilmelidir.

BIST 50 endeksi de aynı tarihte 11.709,47 puana gerilemiştir. Günlük değişim oranı ise %0,48 olarak kaydedilmiştir. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin borsa performansını takip etme fırsatı sunar. Bu endeksteki düşüş, global piyasalardaki belirsizlikler ve iç ekonomik göstergelerle bağlantılı olarak incelenmelidir.

BIST 100 endeksi 29 Eylül 2026'da 12.516,00 seviyesine inmiştir. Bu da %0,61'lik bir günlük kayba işaret etmektedir. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketini kapsadığı için önemli bir göstergedir. Son günlerde yaşanan düşüş, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Aynı zamanda piyasa dinamiklerini etkileyen faktörlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir.