Borsa İstanbul açıldı 30 Eylül Çarşamba 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

30 Eylül 2026 tarihinde saat 10:15'te BIST 30 endeksi 15.176,73 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,57 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, piyasalardaki belirsizlikten kaynaklanmaktadır. Ayrıca, makroekonomik faktörler de etkili olmaktadır. Yatırımcıların temkinli bir yaklaşım sergilemesi önemlidir.

BIST 50 Durumu

Aynı tarihte ve saatte BIST 50 endeksi 11.416,54 seviyesine gerilemiştir. Günlük değişim oranı ise -0,62 olarak izlenmektedir. Bu düşüş, piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanmaktadır. Genel ekonomik göstergelerin etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Yatırımcılar, potansiyel riskleri değerlendirerek portföylerini gözden geçirebilir. Önümüzdeki dönem için bilinçli bir yatırım stratejisi izlemek önemlidir.

BIST 100 Gözlem

30 Eylül 2026'da saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 12.206,55 seviyesindedir. Günlük değişim oranı -0,68 olarak kaydedilmektedir. Ekonomik veriler ve global gelişmeler dikkatle değerlendirilmelidir.