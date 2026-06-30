Borsa İstanbul açıldı 30 Haziran Salı 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

BIST 30, 30 Haziran 2026 tarihine göre 16.470,71 seviyesinde. Güne pozitif bir başlangıç yaptı. Günlük değişim oranı %0.26. Bu oran, yatırımcıları mutlu ediyor. Artış, büyük şirketlerin performanslarının iyileşmesiyle bağlantılı. Piyasa beklentileri de olumlu yönde seyir izliyor. Yatırımcılar, mali raporların açıklanmaya başlamasıyla birlikte BIST 30'un yükselmesini umuyorlar.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi ise 12.770,88 puana ulaştı. Günlük artış oranı %0.22. Piyasa genelindeki iyimserlik bu durumu destekliyor. Yatırımcılar, geleceğe dair olumlu beklentiler taşıyor. Orta büyüklükteki şirketlerin katkısı dikkat çekici. BIST 50'nin önümüzdeki günlerde bu artışı sürdürebileceği öngörülüyor. Analistler, ekonomik iyileşme sinyallerinin devam etmesi gerektiğine vurgu yapıyor.

BIST 100 Analizi

BIST 100, 30 Haziran 2026 sabahında 14.220,08 puana ulaştı. Günlük artış oranı %0.26. Bu yükseliş, geniş şirketlerin borsa performanslarıyla ilişkilendiriliyor. Yatırımcıların risk iştahı arttı. Hisse senetlerine yönelim, bu causayla artış gösteriyor. Önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler ve raporlar, BIST 100'ün seyrini belirleyecek. Ekonomik istikrar ve büyüme beklentileri, yatırımcıların güvenini artırıyor.