Borsa İstanbul açıldı 30 Temmuz Perşembe 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: BIST 30 endeksi, 30 Temmuz 2026 itibarıyla 15.325,77 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim %0,09 artış göstermiştir. Bu olumlu eğilim, piyasalardaki genel iyimserliği yansıtmaktadır. Yatırımcıların büyük şirketlere olan ilgisi de önemli bir etkendir. Özellikle enerji, finans ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmaların performansı etkileyicidir. BIST 30'un yükselişine katkı sağlamaktadır. Mevcut seviye, yatırımcılar açısından önemli bir destek hattıdır.

BIST 50: BIST 50 endeksi, 30 Temmuz 2026 tarihinde 11.980,03 puanda işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,15 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, orta büyüklükteki sanayi ve hizmet şirketlerinin yatırımcılar tarafından tercih edildiğini göstermektedir. Yatırımcılar, daha iyi bilançolar beklemektedir. Piyasa beklentileri de iyimser yönde şekillenmiştir. BIST 50'nin yukarı yönlü performansını destekleyen faktörler arasındadır. Gün içindeki hareketlilik, yatırımcılar için fırsatlar sunmaktadır.

BIST 100: 30 Temmuz 2026'da BIST 100 endeksi, 13.484,54 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim %(-0,13) olarak belirlenmiştir. Bu hafif düşüş, global piyasalardaki dalgalanmalara bağlıdır. İç piyasada yaşanan belirsizlikler de etkili olmaktadır. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hissetmektedir. Ayrıca, uluslararası enerji fiyatlarındaki değişimlerin etkilerini görebilmektedirler. Temel ekonomik veriler iyimserliği korumaktadır. İç talep göstergeleri de durumu desteklemektedir. BIST 100 endeksi, yatırımcıların dikkatini çeken bir tablo çizmektedir.