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Borsa İstanbul açıldı 31 Ağustos Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 31 Ağustos 2026 tarihinde 16.758,29 seviyesinde işlem görmektedir. BIST 50 endeksi ise 13.150,53 seviyesinde bulunuyor. BIST 100 endeksi 14.604,26 ile dikkati çekmektedir. Yatırımcıların güveni, yaşanan dalgalanmalar ve uluslararası piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle sarsılmış durumda.

Borsa İstanbul açıldı 31 Ağustos Pazartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30
31 Ağustos 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 16.758,29 seviyesinde işlem görmektedir. Bu rakam, gün içerisinde -0,18’lik bir değişim göstermiştir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin hisse senetlerini içermektedir. Bu endeks, ülkenin ekonomik performansını yansıtan önemli bir gösterge olarak dikkat çekmektedir. Son dönemde yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların güvenini sarsmıştır. Bunun nedeni, makroekonomik veriler ve uluslararası piyasalardaki belirsizliklerdir. Bu faktörler, endeks üzerinde baskı oluşturmaktadır.

BIST 50
Bugün saat 10:15 itibarıyla BIST 50 endeksi 13.150,53 seviyesindedir. Günlük değişimi -0,23 olarak kaydedilmiştir. Bu endeks, BIST 30'un bir uzantısıdır. Türkiye’nin önde gelen 50 şirketinin hisse senetlerini kapsamaktadır. Ayrıca, yatırımcılara geniş bir perspektif sunmaktadır. Son zamanlarda, sektörler arası dalgalanmalar gözlemlenmektedir. Global ekonomik faktörlerin etkisi, BIST 50 incelemesini önemli hale getirmiştir. Bu durum, potansiyel fırsatlar ve riskleri beraberinde getirmektedir.

BIST 100
BIST 100 endeksi, 31 Ağustos 2026 tarihinde 14.604,26 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi -0,25 olarak belirlenmiştir. Bu endeks, Türkiye’nin borsa piyasasında en geniş kapsama sahip olan endeksidir. Yatırımcılara 100 farklı şirketin hisse senetlerinin performansını sunmaktadır. Endeks, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla yerel ekonomik gelişmelere paralel bir seyir izlemektedir. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Stratejik kararlar almak zorlaşmaktadır. Piyasa dinamiklerinin dikkatlice izlenmesi kritik bir önem taşımaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 31 Ağustos Pazartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
DSTKF
2017
10.277.926.367,00
% 2.65
10:23
HALKB
43.72
3.182.638.632,62
% -5.16
10:23
ASTOR
354
2.372.857.889,50
% 1.36
10:23
ASELS
403.75
2.136.622.290,00
% -0.06
10:23
TUPRS
403.5
2.096.482.162,50
% 1.89
10:23
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