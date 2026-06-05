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Borsa İstanbul açıldı 5 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

05 Haziran 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde gözlemlenen hafif artışlar, piyasa katılımcılarının olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor. BIST 30, %0,2, BIST 50 ise %0,17 değer kazandı. Bu durum, büyük şirketlerin performanslarının yanı sıra, ekonomik koşulların sağladığı güvenle ilişkilendiriliyor. Yatırımcılar, stratejik tercihler yaparak piyasa fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyor.

Borsa İstanbul açıldı 5 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi
05 Haziran 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 15.709,49 seviyesinde işlem görmektedir. Endeksin günlük değişimi %0,2 olarak kaydedilmiştir. Bu artış, yatırımcıların piyasa üzerine olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu göstermektedir. Büyük şirketlerin performansları yukarı yönlü bir seyir izliyor. BIST 30'un lider şirketleri, genel ekonomik koşulların olumlu etkilerini yansıtarak borsa üzerinde güç kazandırıyor.

BIST 50 Durumu
05 Haziran 2026 sabahı saat 10:15'te BIST 50 endeksi, 12.308,15 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı %0,17 olarak belirlenmiştir. Bu hafif artış, piyasa katılımcılarının temkinli bir yaklaşım sergilediğini göstermektedir. Ancak umutlu bir tutum da söz konusudur. BIST 50'deki şirketlerin çeşitliliği, yatırımcılar için stratejik bir tercih olmasına katkı sağlamaktadır. Genel piyasa koşulları da bu durumu desteklemektedir.

BIST 100 Performansı
03 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15'te BIST 100 endeksi, 13.889,37 seviyesinde işlem görmektedir. Endeksin günlük değişimi %0,12 olarak kaydedilmiştir. BIST 100, Türkiye'nin en büyük ve en likit şirketlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu durum, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. Bugünkü hafif artış, makro ekonomik verilerin olumlu sinyaller vermesiyle ilişkilidir. Yatırımcıların güveni, bu olumlu beklentilerle yükselmektedir.

Borsa İstanbul açıldı 5 Haziran 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
310
3.606.893.027,25
% -3.95
10:49
AKBNK
65.7
2.956.110.701,25
% -2.16
10:49
TRALT
48.24
1.873.901.844,98
% -0.12
10:49
YKBNK
34.46
1.852.025.167,14
% -2.1
10:49
ASELS
362
1.838.081.706,25
% -0.07
10:49
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