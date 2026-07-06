Borsa İstanbul açıldı 6 Temmuz 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30

6 Temmuz 2026'da, BIST 30 endeksi saat 10:15'te 16.844,95 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı %0,62 olarak kaydedilmiştir. Bu yükseliş, büyük ölçekli şirketlerin performansından kaynaklanıyor. Yatırımcılar, makroekonomik verilere bağlı olarak iyimser bir beklenti içerisindedir. Sanayi üretimindeki toparlanma, bu endeksi olumlu yönde etkiliyor.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 6 Temmuz 2026 itibarıyla saat 10:15'te 13.051,69 puandan işlem görmekte. Günlük değişim ise %0,63 olarak tespit edilmiştir. Piyasalardaki hareketliliğin artması, bu yükselişi destekliyor. Uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisi de yeniden canlanıyor. BIST 50, özellikle bankacılık ve enerji sektöründeki güçlü şirketler ile dikkat çekiyor.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:15'te 14.491,23 seviyesinden işlem görmekte. Günlük değişimi %0,51 olarak belirlenmiştir. Bu performans, piyasalardaki pozitif havayı yansıtıyor. Yatırımcı güveni, bu sonucun temelini oluşturuyor. Yatırımcılar, teknoloji ve sanayi şirketlerine olan ilgilerini artırmakta. Ekonomideki büyüme beklentileri, BIST 100 için olumlu sinyaller veriyor.