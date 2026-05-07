Borsa İstanbul açıldı 7 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 Piyasa Gelişmeleri

7 Mayıs 2026 tarihinde BIST 30 endeksi saat 10:15 itibarıyla 17.224,07 puan seviyesine ulaştı. Gün içerisinde açılışın ardından %0,45'lik bir artış gösterdi. Bu yükseliş, endeks içindeki önemli şirketlerin olumlu performansıyla ilişkilendiriliyor. Yatırımcılar, ekonomik verilerin açıklanması ve şirket bilançolarına odaklanıyor.

BIST 50 endeksi ise aynı tarihte 13.428,60 puan ile işlemde. Günlük %0,44'lük bir artış kaydedildi. Bu artış, piyasalardaki genel iyimserlik ve yatırımcı güveninin artışıyla bağlantılıdır. Özellikle orta ölçekli firmaların hisse senetleri, olumlu trende katkı sağlıyor.

BIST 100 endeksi 07 Mayıs 2026'da saat 10:15 itibarıyla 14.987,21 puana yükseldi. %0,47 oranında bir değişim gösterdi. Piyasa genelindeki bu artış, yerli ve yabancı yatırımcıların Türk borsa piyasasına olan ilgisinin sürmesiyle değerlendiriliyor. Endeksin bu olumlu seyrinin arkasında, güçlü finansal sonuçlar açıklayan şirketler bulunuyor. Genel ekonomik göstergelerdeki iyileşme de önemli bir etken.