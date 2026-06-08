Borsa İstanbul açıldı 8 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 08 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 15.419,20 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi -0,61 olarak kaydedilmiştir. Piyasalardaki dalgalanmalara global ekonomik faktörler etki etmektedir. Yerel gelişmeler ve yatırımcı psikolojisi de endeksin seyrinde belirleyici olmaktadır. Bugün, BIST 30'daki büyük hisselerin performansı dikkat çekmektedir. Yatırımcıların yönelimlerini etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

BIST 50 endeksi, 08 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15’te 12.069,97 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,68 olarak belirlenmiştir. İleriye dönük piyasa beklentileri önem taşımaktadır. Şirketlerin finansal durumları, bu endekste yer alan hisselerin performansını etkilemeye devam etmektedir.

BIST 100 endeksi, 08 Haziran 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15’te 13.590,16 puanda işlem görmektedir. Günlük değişimi -0,76 olarak kaydedilmiştir. Genel piyasa görünümü, yatırımcıların daha temkinli davranmasına yol açmaktadır. Bu durum endeksin genel seyrine olumsuz yansımaktadır. BIST 100, yerel ekonomik göstergeler ve global piyasa dalgalanmalarıyla etkileşim halindedir. Yatırımcı duyarlılığı, gün ilerledikçe yön belirlemede kritik rol oynamaktadır.