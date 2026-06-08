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Borsa İstanbul açıldı 8 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 08 Haziran 2026 tarihi itibarıyla işlem görürken, her birinde günlük değişim oranları sırasıyla -0,61, -0,68 ve -0,76 olarak kaydedilmiştir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırımcı psikolojisi, endekslerin seyri üzerinde belirleyici bir etki yaratmaktadır. Yerel ve global ekonomik faktörler, yatırımcıların yönelimlerini şekillendiren önemli unsurlar arasında yer almaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 8 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 endeksi, 08 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 15.419,20 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişimi -0,61 olarak kaydedilmiştir. Piyasalardaki dalgalanmalara global ekonomik faktörler etki etmektedir. Yerel gelişmeler ve yatırımcı psikolojisi de endeksin seyrinde belirleyici olmaktadır. Bugün, BIST 30'daki büyük hisselerin performansı dikkat çekmektedir. Yatırımcıların yönelimlerini etkileyen önemli bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Borsa İstanbul açıldı 8 Haziran 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

BIST 50 endeksi, 08 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15’te 12.069,97 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -0,68 olarak belirlenmiştir. İleriye dönük piyasa beklentileri önem taşımaktadır. Şirketlerin finansal durumları, bu endekste yer alan hisselerin performansını etkilemeye devam etmektedir.

BIST 100 endeksi, 08 Haziran 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15’te 13.590,16 puanda işlem görmektedir. Günlük değişimi -0,76 olarak kaydedilmiştir. Genel piyasa görünümü, yatırımcıların daha temkinli davranmasına yol açmaktadır. Bu durum endeksin genel seyrine olumsuz yansımaktadır. BIST 100, yerel ekonomik göstergeler ve global piyasa dalgalanmalarıyla etkileşim halindedir. Yatırımcı duyarlılığı, gün ilerledikçe yön belirlemede kritik rol oynamaktadır.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KTLEV
158.9
3.003.651.964,30
% 7
11:16
ASELS
362
2.793.431.793,75
% -0.28
11:16
SASA
2.56
2.781.735.274,78
% 2.81
11:16
ASTOR
317.75
2.666.581.050,00
% 0.24
11:16
AKBNK
64.65
2.301.014.411,55
% 0.23
11:16
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