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Borsa İstanbul açıldı 9 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, 09 Haziran 2026'da 15.773,25 puan seviyesine ulaşarak %0,28 oranında bir günlük yükseliş kaydetti. BIST 50 endeksi ise 12.353,09 puan ile %0,3 artış sağladı. Ek olarak, BIST 100 endeksi 13.900,27 puana çıkarak %0,29’luk bir artış gösterdi.

Borsa İstanbul açıldı 9 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30: Girişimci Şirketlerin Öncüsü

09 Haziran 2026 itibarıyla BIST 30, 15.773,25 puan seviyesinde işlem görüyor. Gün içindeki değişim %0,28 olarak kaydediliyor. Bu yükseliş, yatırımcıların piyasalara duyduğu güvenin bir yansıması. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve likit 30 şirketini bünyesinde barındırır. Bu nedenle, genel ekonomik eğilimlere yön veren önemli bir gösterge oluyor. Yatırımcılar, bu endeksi takip ederek Türkiye’nin ekonomik dinamikleri hakkında bilgi edinebiliyor. Böylece daha bilinçli yatırım kararları alabiliyorlar.

Borsa İstanbul açıldı 9 Haziran 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

BIST 50: Genişletilmiş Yatırım Fırsatları

Aynı tarihte BIST 50 endeksi 12.353,09 puana ulaştı. Günlük artış ise %0,3 olarak kaydedildi. Bu endeks, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin hisselerini içeriyor. Böylece daha geniş bir yatırım alanı sunuyor. Yatırımcılar için çeşitlendirme imkanı sağlıyor. Farklı sektörlerden gelen şirketler, yatırım risklerini dağıtma olanağı tanıyor. Bugün gerçekleşen artış, piyasa katılımcılarının olumlu ekonomik görünüm algısının bir sonucu.

BIST 100: Genel Piyasa Trendinin Belirleyicisi

09 Haziran 2026 tarihinde BIST 100 endeksi 13.900,27 puana ulaştı. Gün içinde %0,29’luk bir artış gösterdi. BIST 100, Türkiye’deki tüm hisse senetlerini kapsayan geniş bir endeks. Piyasalardaki genel eğilimleri yansıtması açısından kritik bir öneme sahip. Yatırımcılar, ekonomik verilerin ve siyasi gelişmelerin etkilerini buradan takip edebilirler. Bu sayede olası yatırım stratejileri geliştirebilirler. Bugünkü artış, yatırımcılar arasında olumlu bir hava bulunduğu algısını destekliyor. Aynı zamanda ekonomik büyüme beklentilerini pekiştiriyor.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
299.75
4.304.640.881,25
% 0.84
12:04
ASTOR
315
4.190.309.704,75
% 2.27
12:04
AKBNK
67.5
3.194.230.919,90
% 0.9
12:04
SASA
2.54
2.950.239.890,30
% -1.93
12:04
ASELS
364
2.760.657.747,50
% -1.09
12:04
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