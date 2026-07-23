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Petrol fiyatları mayıstan bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı

ABD-İran arasındaki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki petrol tankerlerine yönelik saldırıları sonrasında Brent petrolün varil fiyatı, mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatları mayıstan bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı

ABD ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırırken, petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı, mayıs ayından bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı.

Petrol fiyatları mayıstan bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı 1

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Fiyatlardaki yükseliş, Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'de petrol tankerlerini hedef alan saldırılarının ardından geldi. ABD'nin son günlerde İran'a yönelik askeri operasyonlarını yoğunlaştırmasıyla birlikte Brent petrolün fiyatı bugün yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Petrol fiyatları mayıstan bu yana ilk kez 100 doların üzerine çıktı 2

MAYISTAN BU YANA İLK KEZ 100 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Petrol fiyatları, haziran ayında ABD ile İran arasında geçici ateşkes sağlanmasına yönelik mutabakat zaptının imzalanmasının ardından gerilemiş, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını başlattığı 28 Şubat tarihindeki seviyelere düşmüştü.

Ancak çatışmaların yeniden şiddetlenmesi ve bölgedeki uluslararası deniz taşımacılığı güzergahlarında oluşan güvenlik tehditleri, fiyatlarda yeni bir yükseliş dalgasını beraberinde getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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