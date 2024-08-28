Borsa İstanbul'da 30 Ağustos değişikliği... Resmi tatil nedeniyle işlem yapılamayacak

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala yatırımcılar Borsa İstanbul'da yapılan işlemlerde bir aksama olup olmayacağını merak ediyordu. Konu ile ilgili açıklama geldi.

Borsa İstanbul'da, bugünkü işlemlerin takası 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle pazartesi günü yapılacak.

Pay Piyasasında 28 Ağustos Çarşamba tarihli işlemlerin takası 2 Eylül Pazartesi, 29 Ağustos Perşembe tarihli işlemlerin takası ise 3 Eylül Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

Öte yandan, yarın Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olacak.

29 Ağustos tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 3 Eylül'de gerçekleştirilecek.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır