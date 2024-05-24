Borsa İstanbul'da bir şirket için daha gong çaldı!

Borsa İstanbul'da halka arz hareketliliği! Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Standart dışı yük kaldırma, proje taşımacılığı, makine ve ekipman kiralama, montaj ve depolama gibi hizmetler sunan Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği AŞ, 15-17 Mayıs'ta gerçekleştirilen talep toplama sonrası bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "HRKET" koduyla işlem görecek.

Şirketin yatırımcılara ayırdığı paylara 4,25 kat fazla talep gelirken, halka arz büyüklüğü 1 milyar 680 milyon liraya ulaştı.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 50-60'ını makine, ekipman, tesis ve yeni proje yatırımları için değerlendirecek.

"TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ ADIMLARINDAN BİRİNİ ATTI"

Hareket Proje Taşımacılığı Yük Mühendisliği AŞ'nin borsada işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong töreninde konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, uzun yıllara dayanan köklü bir geçmişi bulunan şirketin yenilikçi bir firma olduğunu söyledi.

Şirketin enerji ve altyapı projeleri başta olmak üzere birçok alanda mühendislik çözümleri ve ağır taşımacılık hizmetleriyle faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü dile getiren Ergun, şunları ifade etti:

"Bugün ise halka açılma sürecini tamamlayarak Borsamızda işlem görmeye başlamış ve tarihindeki önemli adımlarından birini atmıştır. Elde ettiği halka arz gelirini yatırımlarda ve büyümesinde kullanacaktır. Yatırımcılarından alacağı güçle daha büyük projeler gerçekleştirecektir. Bu başarılı halka arz sürecinde gayret gösteren şirket çalışanlarına, aracı kuruma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"MEGA PROJELERE İMZA ATMIŞ GLOBAL BİR FİRMAYIZ"

Hareket Proje Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum da şirketin 67 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Hareket, International Cranes and Specialized Transport (ICT) dergisinin taşıma kapasitesi üzerinden belirlediği IC T50-2023 endeksine göre Türkiye'de birinci, Avrupa'da 4'üncü ve dünyada 15'inci sırada yer almaktadır. Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri, Azeri Central East Petrol Platform Projesi, Star Rafinerisi, Senegal ve Kamerun stadyumları, Akkuyu Nükleer Santrali, Özbekistan'da Navoi, Turakurgan ve Takhiatash enerji santralleri, Abu Dabi Guggenheim Müzesi, Katar Petrol ve Gaz Sıvılaştırma Projesi, şirketimizin ağır yük taşıma ve kaldırma hizmetleri sunduğu önemli mega projeler arasındadır. Dünya genelinde 600'ün üzerinde çalışanımızla Türkiye'de ve uluslararası arenada yüksek mühendislik metotları içeren prestijli projelerin önde gelen aktörü olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

Altunkum, nitelikli iş gücünü tamamlayan ekipman parkını genişletip güçlendirirken sektöre ilişkin küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Yoğun bir ilgiyle sonuçlanan halka arzdan aldıkları destekle markalarına değer katacak yeni yatırımlar sayesinde sektör için global bir oyuncu olarak varlıklarını daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Altunkum, "Yatırımcılarımızdan aldığımız güçle Hareket Proje olarak sektörümüzün ihtiyaçlarına cevap verip, yüksek mühendislik altyapımızla kilit nitelikteki projeleri hayata geçirmeye devam ederken borsaya 'hareket' getireceğimize olan inancımızın da tam olduğunu vurgulamak isterim." dedi.

"İNOVASYON VE MÜKEMMELLİK YOLCULUĞUMUZU SÜRDÜRECEĞİZ"

Hareket Proje Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Abdullah Altunkum da milli bir değer olarak gördükleri şirketi halka arzla bir dünya markası haline getireceklerini ifade etti.

Altunkum, "Halka arz sürecinde gösterdiğiniz sabır, anlayış ve destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu başarı, sizlerin şirketimize olan inancınız ve güveniniz sayesinde mümkün oldu. Her birinizin katkısı, bu tarihi anın mimarı oldu. Sizlerle birlikte şirketimizi daha da ileriye taşıyacak, inovasyon ve mükemmellik yolculuğumuzu sürdüreceğiz." diye konuştu.

(AA)





