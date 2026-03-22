Borsa İstanbul'da bu hafta tedbiri biten hisseler belli oldu

Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bazı hisselerde uygulanan kısıtlamaların sona ereceği tarihler netleşti. Mart ayının son haftasında VANGD, CVKMD, RUBNS ve GUNDG hisselerinde farklı tedbirlerin kaldırılması bekleniyor.

VANGD'DE ÇOKLU TEDBİRLER SONA ERİYOR

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) hisselerinde 24 Şubat'ta başlatılan VBTS kapsamındaki kısıtlamalar, 23 Mart 2026 seans açılışı itibarıyla sona erecek. Hissede kredili işlem yasağı, açığa satış kısıtı, brüt takas ve emir paketi tedbiri uygulanıyordu.

CVKMD VE RUBNS İÇİN SON GÜN 24 MART

Cvk Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(CVKMD) ve Rubenis Tekstil (RUBNS) hisselerinde 25 Şubat'ta devreye alınan tedbirler, 24 Mart 2026 seans sonu itibarıyla kaldırılacak.

Bu hisselerde kredili işlem ve açığa satış yasağı ile birlikte brüt takas uygulaması bulunuyordu.

GUNDG'DE TEDBİRLER 25 MART'TA KALKIYOR

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. (GUNDG) hisselerinde ise 26 Şubat'ta başlayan kısıtlamalar, 25 Mart 2026 seans sonu itibarıyla sona erecek. Hissede kredili işlem ve açığa satış yasağı ile brüt takas tedbiri uygulanıyor.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI UZATILDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarındaki açığa satış yasağının 27 Mart 2026 tarihine kadar devam etmesine karar verdi.

VBTS (VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ) NEDİR?

VBTS (Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi), Borsa İstanbul'da aşırı fiyat oynaklığı (volatilite) gösteren hisselerde, yatırımcıyı korumak ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla otomatik devreye giren kısıtlama sistemidir.