FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul'da bu hafta tedbiri biten hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan kısıtlamalarda 4 hissenin tedbirleri sona eriyor. Mart ayının son haftasında VANGD, CVKMD, RUBNS ve GUNDG hisselerinde uygulanan tedbirlerin süresi dolarken, söz konusu hisselerde kısıtlamalar belirlenen tarihler itibarıyla sona erecek.

Borsa İstanbul'da bu hafta tedbiri biten hisseler belli oldu
Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında bazı hisselerde uygulanan kısıtlamaların sona ereceği tarihler netleşti. Mart ayının son haftasında VANGD, CVKMD, RUBNS ve GUNDG hisselerinde farklı tedbirlerin kaldırılması bekleniyor.

VANGD'DE ÇOKLU TEDBİRLER SONA ERİYOR

Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) hisselerinde 24 Şubat'ta başlatılan VBTS kapsamındaki kısıtlamalar, 23 Mart 2026 seans açılışı itibarıyla sona erecek. Hissede kredili işlem yasağı, açığa satış kısıtı, brüt takas ve emir paketi tedbiri uygulanıyordu.

CVKMD VE RUBNS İÇİN SON GÜN 24 MART

Cvk Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(CVKMD) ve Rubenis Tekstil (RUBNS) hisselerinde 25 Şubat'ta devreye alınan tedbirler, 24 Mart 2026 seans sonu itibarıyla kaldırılacak.

Bu hisselerde kredili işlem ve açığa satış yasağı ile birlikte brüt takas uygulaması bulunuyordu.

GUNDG'DE TEDBİRLER 25 MART'TA KALKIYOR

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. (GUNDG) hisselerinde ise 26 Şubat'ta başlayan kısıtlamalar, 25 Mart 2026 seans sonu itibarıyla sona erecek. Hissede kredili işlem ve açığa satış yasağı ile brüt takas tedbiri uygulanıyor.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI UZATILDI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarındaki açığa satış yasağının 27 Mart 2026 tarihine kadar devam etmesine karar verdi.

VBTS (VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ) NEDİR?

VBTS (Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi), Borsa İstanbul'da aşırı fiyat oynaklığı (volatilite) gösteren hisselerde, yatırımcıyı korumak ve piyasa istikrarını sağlamak amacıyla otomatik devreye giren kısıtlama sistemidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakamİran'dan Hürmüz Boğazı için "geçiş ücreti" açıklaması! Dudak uçuklatan rakam
Emtia piyasalarında jeopolitik riskler ve faiz kararları belirleyici olduEmtia piyasalarında jeopolitik riskler ve faiz kararları belirleyici oldu

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
TUPRS
253.25
6.017.106.324,25
% -0.59
12:40
ASELS
338.75
4.341.241.450,25
% -2.87
12:40
TERA
320.25
4.059.854.009,75
% 0.71
12:40
KTLEV
63.5
3.795.425.343,90
% 2.42
12:40
SISE
44.26
3.352.066.694,72
% 1
12:40
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa hisse tedbirler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

İran, nükleer tesislerin bulunduğu İsrail'in Dimona kentini füzelerle vurdu

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

40 kilometrelik araç kuyruğu! Trafik durma noktasına geldi

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Hagi'den Türkiye maçı için sürpriz çıkış! "Türkiye'nin tek avantajı var"

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Kızı Asya büyüdü koca genç kız oldu! Son pozları gündemde

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

Hurda araç teşviki ve borç yapılandırması için esnaftan çağrı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.