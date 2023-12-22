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Borsa İstanbul'da bugün başladı! Hesaplanma sistemine yeni dönem, KAP açıklamasıyla duyuruldu

22.12.2023 15:54 | Son Güncelleme:
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Borsa İstanbul'da yapılan yeni değişiklik resmen duyuruldu. KAP'a yapılan açıklamada BIST 500 Endeksi'nin 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, bugünden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başladığı belirtildi.

Borsa İstanbul'da bugün başladı! Hesaplanma sistemine yeni dönem, KAP açıklamasıyla duyuruldu

Borsa İstanbul, BIST 500 Endeksi'nin 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, bugünden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başladığını duyurdu.

Borsa İstanbul AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Borsamız tarafından 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir. Borsa İstanbul'da işlem gören 500 pay BIST 500 Endeksi kapsamında yer almakta olup, BIST 500 Endeksi 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlamıştır."

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