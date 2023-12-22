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  4. Son dakika | Erdoğan borsadaki o işlemlere sert çıktı: 'Meydanı boş bırakmayız! Devletimiz emrinizde'

Son dakika | Erdoğan borsadaki o işlemlere sert çıktı: 'Meydanı boş bırakmayız! Devletimiz emrinizde'

22.12.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan borsadaki manipülatif işlemlere sert sözlerle tepki gösterdi. "Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız" diyen Erdoğan, son yıllarda Türk borsasına rağbetin arttığını kaydetti.

Son dakika | Erdoğan borsadaki o işlemlere sert çıktı: 'Meydanı boş bırakmayız! Devletimiz emrinizde'

Son dakika haberi: Borsa İstanbul 150 yaşına ayak bastı. Borsa İstanbul'un Kuruluşunun 150. Yıl Dönümü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan piyasanın seyriyle ilgili de mesajlar verdi. Erdoğan'ın hedefinde borsadaki manipülatif işlemler vardı.

"BORSAMIZ YILLARCA SÖMÜRÜ PLATFORMUNA DÖNÜŞTÜ"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

  • Borsa İstanbul şirketlerinde işlem gören şirketlere Türk ekonomisine yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum.

  • Borsamız yıllarca yabancıların, yerli yatırımcıları ve ülke kaynaklarını çeşitli manipülasyonlarla sömürdüğü bir platforma dönüştürüldü. Borsada yatırım yapmak yerine 'borsada oynama' ifadesi aslında bu durumun bir yansımasıydı. Siyaset kurumu da 3-5 oy daha fazla kazanmak uğruna borsayı hedef alarak bu algının kökleşmesine yardım etti. Bunu son olarak 14-28 Mayıs seçimleri arifesinde gördük.

AA-20231222-33249508-33249507-BORSA_ISTANBULUN_KURULUSUNUN_150_YIL_DONUMU_PROGRAMI

"MEYDANI BOŞ BIRAKAMAYIZ"

  • 'Battık, bittik' senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. Dövize, altına ve üretime doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendi. Bu furyaya mandacı, müstemlekeci kimi ekonomistler de alkış tuttu. Halbuki gelişmiş ülkelerde çok farklı bir tablo söz konusu. Daha kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor. İster siyasetçi, ister ekonomist isterse simsar olsun, sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız. Devletimizin tüm imkanlarının ilgili tüm kurumlarının bu süreçte sizlerin emrine olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum.

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"BORSAMIZIN DERİNLİĞİ ARTACAK"

  • Son 21 yılda sermaye piyasamız ve borsamız köklü bir dönüşüm geçirdi. İstanbul Finans Merkezinin de hizmete girmesiyle Türkiye'nin finans alanındaki merkezi konumu daha da güçlendi. Türk ekonomisinin yüksek büyüme potansiyeli yerli yatırımcıların yanı sıra uluslararası yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Son yıllarda Türk borsasına yönelik teveccühün hem içeride hem dışarıda giderek arttığını görüyoruz.

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  • Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsamızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha rahat erişebilecektir. Yeni, özgün ve çığır açan projelerle Borsa İstanbul'un Türkiye Yüzyılı vizyonumuza omuz verdiğini görmekten memnuniyet duyuyorum.

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