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Borsa İstanbul'da da kayıp yüzde 5'i aştı! Devre kesici çalıştı

24.01.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalardaki negatif fiyatlamalar Borsa İstanbul'a da yansıdı. Endekste günlük kayıp yüzde 5'e ulaştı ve devre kesici çalıştı.

Borsa İstanbul'da da kayıp yüzde 5'i aştı! Devre kesici çalıştı

Küresel piyasalar, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle zayıf görüntü sergilerken Borsa İstanbul'da satış baskısı sanayi hisseleri önderliğinde ikinci yarıda arttı.

Günün ilk yarısını yüzde 0,96 azalışla 1.991 puandan geçen BIST 100'de ikinci yarıda kayıplar arttı. Gün sonuna yaklaşırken düşüş yüzde 5,03 oldu ve devre kesici çalıştı. Endeks 1910 puana düştü.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada; "Saat 17:47:02 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir" denildi.

DEVRE KESİCİ UYGULAMASI NEDİR?

Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Devre Kesici uygulaması ile işlemler geçici olarak durdurularak yatırımcılara piyasayı anlama imkanı sağlanır ve bilgiye erişebilmeleri için zaman tanır. Böylece aşırı dalgalanmanın önüne geçilmeye çalışılır.

Devre kesici referans fiyatı, en son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat veya ilgili payın baz fiyatıdır. En son tek fiyat yöntemi ile belirlenen fiyat veya baz fiyattan en son güncellenen fiyat devre kesici referans fiyatıdır.

Devre Kesici uygulamasında Pazar bazında farklı değişim yüzdesi kriterleri ve farklı DK Seansı Süreleri kullanılmaktadır.

Ayrıca, Pay Piyasasında halihazırda pay bazında uygulanmakta olan devre kesici sistemine ilave olarak 10/08/2020 tarihinden itibaren Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) de devreye alınmıştır. Bu kapsamda, BIST 100 Endeksinin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak %5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak %7 veya daha fazla düşmesi halinde EBDKS devreye girerek, Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulacaktır.

Endeksin yukarı yönlü hareketinde çalışmayan devre kesici uygulaması, hisse senedinden doğan rüçhan hakkı ve varant işlemleri için geçerli değildir. Dolayısıyla hisse senedine bağlı olmayan işlemler, kesintisiz olarak devam eder.

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Borsa İstanbul borsada devre kesici
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