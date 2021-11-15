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Borsa İstanbul'da 'Garanti' yükselişi! O hisseler de yükseldi

15.11.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol banka BBVA'nın Garanti Bankası'nın tamamını almak için harekete geçeceğini açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da bankacılık hisseleri yükseliş gösterdi. Borsa İstanbul endeksi yüzde 4,13 yükselirken Bankacılık Endeksi'nin yükselişi ise yüzde 9,60 oldu. Öte yandan Garanti Bankası ve diğer banka hisseleri tavan oldu! Uzman isimler bankacılık sektöründeki bu gelişmeyi değerlendirerek haberin piyasalarda olumlu karşılanacağını belirtti.

Borsa İstanbul'da 'Garanti' yükselişi! O hisseler de yükseldi

Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'ine sahip İspanya kökenli banka BBVA, Garanti Bankası'nın geri kalan hisselerini de almak için gönüllü pay alım teklifinde bulunmaya karar verdi.

Açıklamanın ardından Borsa İstanbul'da dengeler değişti. Garanti Bankası yüzde 9,92 yükselişle tavan açılırken değeri de 11.63 TL'ye yükseldi. Akbank ve İş Bankası hisseleri yüzde 4-5 yükselişlerle açılmasının ardından devam eden alımlarla birlikte yükselişlerini yüzde 9'un üstüne çıkararak tavan oldular. Bu yükselişlerle birlikte bankacılık endeksi yüzde 9,62 oranında yükseldi.

KOÇ HOLDİNG VE SABANCI HOLDİNG HİSSELERİ SIÇRAMADA

Bankacılık hisselerinin yanı sıra Koç Holding ve Sabancı Holding hisselerindeki yükselişlerde dikkat çekiyor. Koç Holding hisseleri yüzde 9,25 ile, Sabancı Holding hisseleri de yüzde 9,54 yükselişle tavana yakınlar.

UZMAN İSİMLERDEN İLK DEĞERLENDİRME

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mete Yüksel BBVA’nın tarihi geri alımını Bloomberg HT’ye değerlendirdi.

Yüksel teklifle ilgili şunu söyledi: Bu müthiş ve hiç beklenmedik bir haber. Garanti'nin tüm halka açık payları için yapılıyor. Garanti Bankası'nın yüzde 58’i yabancıların elinde, 10-11 milyar liralık Türkiye’ye ekstradan bir yatırım gelmesi söz konusu. Türkiye’nin makro dinamikleri ve TL için de iyi bir durum. Bankaların değerlemeleri gördüğümüzden daha yukarıdaki seviyelerde bu durum onu da anlatıyor.

BBVA, Garanti Bankası'nda pay alımı açıklaması geldi fiyatlar yükseldiBBVA, Garanti Bankası'nda pay alımı açıklaması geldi fiyatlar yükseldi

BAŞTUĞ: GÜVENİ GÖSTERİYOR

Garanti BBVA’nın ana hissedarı BBVA’nın, mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 oranındaki gönüllü paylar için pay alım teklifinde bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şu ifadeleri kullandı: Türkiye’ye bugüne kadar yapılmış en büyük yabancı sermayenin yatırımcısı konumundaki BBVA’nın bu kararı, ülkemize ve potansiyeline duydukları güveni teyit etmekte ve uzun vadeli, kalıcı yatırımcı olma kimliğinin de altını çizmektedir. Bu kararın alınmasındaki en önemli etkenin, Garanti BBVA’nın sektörün en değerli markası olmasını sağlayan çalışanlarımızın hep birlikte ortaya çıkardığı değer ve başarı ile yarattıkları fark olduğunu vurgulamak isterim. Dünyanın en önemli ve Avrupa’nın en köklü bankacılık gruplarından birisi olan BBVA’nın ülkemizde yatırımını büyütmesinin, ülkemiz açısından hem zamanlama hem büyüklük anlamında çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu adım, bu ailenin bir parçası olarak bize, müşterilerimize ve tüm ülkemize güç katacak. Ülkemiz için çok değerli olan bu adımın müşterilerimiz, çalışanlarımız ve hissedarlarımız başta olmak üzere tüm ülkemize katkı olmasını, iyilik getirmesini temenni ediyorum.

BBVA'YA ETKİSİ NE OLACAK?

BBVA açıklamasında satın alımın finansal etkilerinin teklifi kabul etmeye ve paylarını satmaya karar veren Garanti pay sahiplerinin yüzdesine bağlı olacağını bildirdi.

Açıklamada işlem sonucu BBVA’nın çekirdek ana sermaye oranında yaklaşık -46 baz puanlık azami bir etki, 2020 hisse başı kârda yaklaşık yüzde 13,7 artış ve hisse başına mali defter değerinde yaklaşık yüzde 2,3 artış öngörüldüğü bildirildi.

GETİR'İN HİSSE ALIMI ŞOK MARKETLERE YARAMADI

Yıldız Holding'in geçtiğimiz günlerde KAP'a yaptığı açıklamada teslimat şirketi Getir'in Şok Marketler'de hisse alımı için teklifte bulunduğu belirtilmişti. Bugün Şok Market hisseleri yüzde 4,58 aşağıda açılsa da halen yüzde 1.74 aşağıdan işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA
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