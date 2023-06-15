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Borsa İstanbul'da gong A1 Capital için çaldı

15.06.2023 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da gong, bu kez Türkiye sermaye piyasalarının köklü kuruluşlarından olan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ için çaldı.

Borsa İstanbul'da gong A1 Capital için çaldı

Güler Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul'daki işlem hacminde ilk 10 aracı kurumdan biri olarak öne çıkan şirket, halka arzını 7-8-9 Haziran'daki talep toplama tarihlerinde, toplam 35 milyon adet payların 2,43 katına denk gelen 85 milyon adet pay talebiyle tamamladı.

Adet başına 25 liradan satışa çıkarılan 35 milyon hisse için bireysel yatırımcılardan 1,89 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 4,64 kat talep alan şirket, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da "A1CAP" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da düzenlenen A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Halka Arz Gong Töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Güler Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Güler, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, A1 Capital'in yıllardır sermaye piyasalarında başarılı hizmetler sunduğunu belirterek, "Kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Aracı kurumlarımız bizim en önemli paydaşımız ve iş ortaklarımızdır. Ortak hedefimiz, işlem hacmimizi ve likiditemizi artırmak, sermaye piyasasının potansiyeline ulaşmasını sağlamaktır." diye konuştu.

Son yıllarda, hedeflere ulaşmada aracı kurumlarımızla birlikte önemli ilerlemeler kaydettiklerini ve hızlı bir büyüme ivmesi yakaladıklarını aktaran Ergun, şunları kaydetti:

"Yılda 40-50 halka arz sayısına ve 20 milyar TL'yi aşan halka arz tutarına ulaştık. 2023 yılının ilk yarısında da 20 halka arz sayısı ve 26 milyar TL halka arz tutarına ulaştık. Halka arzlarla birlikte borsamızda işlem gören şirket sayısı 394'ten 505'e yükseldi. Pay Piyasası günlük ortalama işlem hacmimiz 26 milyar TL'den 100 milyar TL'ye ulaştı. Aynı şekilde Borçlanma Araçları Piyasası günlük ortalama işlem hacmimiz de 100 milyar TL'yi aştı. Borçlanma araçları ihraçlarında yılda 2000 ihraç ve 400 milyar TL ihraç tutarı hedefine doğru gidiyoruz.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılı, aynı zamanda borsamızın kuruluşunun 150. yılı. Ben tüm aracı kurumlarımıza, portföy yönetim şirketlerine ve bankalardaki tüm çalışanlara emekleri için özverili gayretleri için çok teşekkür ediyorum.

A1 Capital, 875 milyon TL tutarında halka arz geliri ve 754 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese başta aracı kurumumuzun değerli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

AA-20230615-31437874-31437873-BORSA_ISTANBULDA_GONG_A1_CAPITAL_ICIN_CALDI

"BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE BİR TALEPLE KAPATTIK"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Terzi de şirket olarak hisse senedi, yatırım danışmanlığı, halka arz ve şirket değerlemesi başta olmak üzere, sermaye piyasalarının tüm alanlarında yatırımcılara her zaman özel çözümler sunduklarını söyledi.

Dijitalleşme ile birlikte finansal ekosistemin sil baştan yeniden tasarlandığı bir çağın yaşandığını vurgulayan Terzi, şu değerlendirmede bulundu:

"A1 Capital olarak, sermaye piyasalarında büyük bir değişimin yaşandığı bu dönemde, bilgiye dayalı veri ve analizler ile yatırımcılarımız için her zaman en iyi yatırımı hedefleyen bir misyonla ilerlemeye devam ediyoruz. Yatırımcılarına yüksek kalitede hizmet ve hızlı çözümler sunan Türkiye'nin yenilikçi yatırım kuruluşu olmak hedefiyle gerçekleştirdiğimiz halka arzımız, şirketimiz için bir dönüm noktası olacak. Şirketimizin halka arz edilmesi, öz kaynaklarınızın iki katına çıkması demek. Halka arz gelirlerimizi de sermayemize ekleyeceğimizi düşündüğümüzde, ilerleyen süreçlerde sermaye piyasalarında daha büyük başarılara imza atacağız."

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Mehmet Serkan Esenpak ise halka arz sürecini beklentilerinin üzerinde bir taleple kapattıklarını dile getirdi.

Türkiye sermaye piyasalarının köklü kuruluşlarından olan şirketlerinin halka arzına hem bireysel yatırımcıdan hem de yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen 85 milyon adetlik pay talebinin kendilerini fazlasıyla memnun ettiğini anlatan Esenpak, "Buna göre halka arzda talep edilen tutar, toplam arz büyüklüğünün 2,43 katı olurken şirketimizin paylarının halka arzında bireysel yatırımcılardan 1,89 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 4,64 kat talep geldi.

Halka arzını gerçekleştirdiğimiz bu paylar toplamda 750 binden fazla yatırımcıya dağıtmış durumdayız. Bu bağlamda aldığımız yüksek talep şirkete verilen değeri de gözler önüne sererken, buradan elde edilecek gelirin büyük oranda A1 Capital'in işletme sermayesinde kullanacak olmamız da büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Esenpak, halka arzdan elde ettikleri gelirle birlikte sektöre sağladıkları kaynağı yaklaşık 2 milyar liraya çıkardıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik anlamda elde ettiğimiz bu büyümenin hem sektörümüze hem de yatırımcılarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Her geçen gün büyüyen bir marka olarak; müşterilerimize, yatırımcılarımıza, yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunduğumuz kişilere, en doğru yatırım için yönlendirmelerde bulunabilmeyi ön planda tutuyoruz.

Reel sektör şirketlerinin borsada işlem görmesine aracılık etmiş öncü kuruluşlardan biri olarak, yatırım kuruluşlarının da borsada işlem görmesinin, sektör açısından da son derece önemli. Yatırımcıların A1 Capital gibi sektörün öncü aracı kurumlarından birinin halka arzına ciddi anlamda ilgi göstermesi bunun en önemli göstergesi oldu." (AA)

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