Borsa İstanbul’da gong Altınay Savunma Teknolojileri için çaldı: Tam 7 kat büyüklükte talep

Altınay Savunma Teknolojileri’nin (#ALTNY) 8-9-10 Mayıs tarihlerinde yapılan talep toplama sürecinden sonra “gong töreni” Borsa İstanbul’da yapıldı. Talep toplama sürecinde 3,6 milyon bireysel başvuruyla yoğun ilgi gören Altınay Savunma Teknolojileri için yapılan gong törenine, Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Altınay Yönetim Kurulu Üyesi ve Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, TSKB ve Ziraat Yatırım yöneticileri katıldı.

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Ülkemiz savunma sistemlerinin geliştirilmesinde çok değerli projeler gerçekleştiren bu köklü şirketimiz, savunma sanayimizin yerlileştirilmesinde çok önemli katkılar sağlamaktadır.

Yüksek teknoloji, nitelikli insan gücü yanında nitelikli finansal kaynak da gerektirir. İşte bu noktada şirketimiz finansal kaynağı halka arz yoluyla sağlamayı tercih etmiş, büyümesini ve başarısını yeni ortaklarıyla paylaşma kararı almıştır. Ben bu nedenle şirketin değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına ve aracı kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Altınay Savunma Teknolojileri’ne Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.” açıklamasında bulundu.

Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise, “Halka arzımız hem mevcut yatırımlarımızı güçlendirecek hem de gelecekteki projelerimize değer sağlayacak. Milletimizin, Altınay Savunma Teknolojileri’ni sahiplenerek, vatan savunmasına katkı sağlamasından büyük bir gurur duyuyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte ülkemizin savunma sanayisindeki başarı hikâyesine daha fazla katkı ile ortak olmanın mutluluğu içindeyiz. Altınay Savunma Teknolojileri’nde 3,6 milyon yeni ortağımız oldu, hepsine hayırlı olsun diyorum, gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“YENİ YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ”

Talep toplama sürecinde Altınay Savunma Teknolojileri olarak yoğun talep gördüklerine dikkat çeken Altınay, “Borsada işlem gören bir şirket olarak kurumsallaşma yolunda çok kritik bir eşiği atladık. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz gelirin büyük bir kısmını yeni yatırımlara aktararak büyümeyi hedefliyoruz. Yatırımcılarımız da bizlerle beraber bu büyümeye ortak olacak” dedi.

TOPLAM TAHSİSAT TUTARININ 7 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE TALEP GELDİ

2021 yılında Altınay Savunma Teknolojileri’ne yüzde 20 pay ile ortak olarak büyüme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olan Letven Capital’in Genel Müdürü ve Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Kılıç ise gong töreninde yaptığı konuşmada, “Halka arzla birlikte gelecek dönem büyüme hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Toplam tahsisat tutarının 7 katı büyüklüğünde gelen talep şirkete olan güvenin bir yansıması olarak görüyoruz” diye konuştu.

35 milyon 294 bin 118 nominal TL’lik kısmı sermaye artırımı, 23 milyon 529 bin 412 nominal TL’lik kısmı ise ortak satışı olmak üzere toplam 58.823.530 nominal/adet hissenin satışa sunulduğu halka arz sonrasında Altınay Savunma Teknolojileri’nin halka açıklık oranı yüzde 25 olarak gerçekleşti. Konsorsiyum lideri olarak TSKB, konsorsiyum eş liderleri olarak ise Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman’ın görev aldığı halka arzın büyüklüğü ise yaklaşık 1,9 milyar TL oldu.





