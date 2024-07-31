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Borsa İstanbul'da gong DCT Trading için çaldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.07.2024 12:49
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Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı devam ediyor. Bir şirket daha Borsa İstanbul'a katıldı. DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet, "Bugün, DCT Trading için yeni bir sayfa açıyoruz. Çalmış olduğumuz gong ile hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören 544. şirket olacağız. 2,41 kat talep ile 400 bini aşan yeni ortağımız oldu" dedi.

Borsa İstanbul'da gong DCT Trading için çaldı

DCT Trading, düzenlenen gong töreniyle Borsa İstanbul'da "DCTTR" koduyla işlem görmeye başladı. DCT Trading'in halka arzında 25-26 Temmuz tarihlerinde 14 liradan borsadan satış yoluyla talep toplandı. 37 milyon 500 bin lira nominal değerli payların tamamının satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 525 milyon lira, halka açıklık oranı yüzde 28,85 olarak gerçekleşti. Halka arza 2,41 kat talep geldi.

Yüksek tonajlı tarım emtiası ticareti ve tarım yatırımları bulunan DCT Trading'in gong töreni, Borsa İstanbul ve DCT Trading yetkilileri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, "Tarım ürünlerinin uluslararası ticaretinde önemli bir tecrübeye sahip olan değerli şirketimiz, bu tecrübesiyle tarım emtiası piyasasında pazar ağını sürekli olarak genişletmektedir. Bugün ise borsamızda işlem görmeye başlayarak, bu tecrübenin değerini yeni ortaklarıyla paylaşmaktadır. Halka arzdan elde ettiği gelirle yatırımlarını gerçekleştirecek olup, böylece büyüme sürecinde hedeflerine daha sağlıklı bir şekilde ulaşacaktır. Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. DCT Trading'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRDE GLOBAL BİR OYUNCU HALİNE GELDİK"

DCT Trading Yönetim Kurulu Başkanı Levent Sadık Ahmet de "Bugün, DCT Trading için yeni bir sayfa açıyoruz. Çalmış olduğumuz gong ile hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören 544. şirket olacağız. 2,41 kat talep ile 400 bini aşan yeni ortağımız oldu." diye konuştu.

Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar her coğrafyada gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri hayata geçirmek için yola çıktıklarını belirten Ahmet, "20 yıldır sürdürdüğümüz aralıksız çalışmalarımızla bugün sektörde global bir oyuncu haline geldik. Çin, Japonya, Vietnam gibi ülkelere ihracat ve transit ticaret gerçekleştiriyoruz. Yatırımcılarımızdan aldığımız destekle, başta ihracatımıza katkı sağlayacak tarım ürünleri olmak üzere, istihdam sağlayacak, katma değerli, yapay zeka tabanlı farklı projeler ve finansal çözümler ile önümüzdeki dönemde adımızdan söz ettirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

DCT Trading'in yatırımcılardan aldığı kaynağı ayrıca faaliyet alanıyla ilgili katma değer yaratacak fiziksel yatırımlara ve istihdama yönlendireceklerinin altını çizen Ahmet, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, daha halka arz sürecimize başlamadan izleyen 3 yıl için yatırım ve stratejik planlamalarımızı hazırlamış olduğumuzu, buna ilişkin çalışmalara da başladığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Dolayısıyla hisselerimizi satın alarak şirketimize ortak olan yatırımcılarımız bu planlı yolculuğun paydaşı olmuşlardır."

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Borsa İstanbul gong şirket tören
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