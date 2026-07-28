Borsa İstanbul'da gong Metgün Enerji Yatırımları AŞ için çaldı 'METEN' koduyla işlem görmeye başladı

Metgün Enerji'nin gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Metgün Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selahattin Çimen, Metgün Enerji Yönetim Kurulu üyeleri Halis Ezer ve Ergin Yavuz, Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, İnfo Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp ve İnfo Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Ender Şahin'in katılımıyla yapıldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Metgün Enerji'nin Türkiye'nin dört bir yanına yayılan güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerine sahip, farklı yenilenebilir enerji kaynaklarını aynı çatı altında buluşturmayı başarmış değerli bir şirket olduğunu söyledi.

Ergun, Metgün Enerji'nin Türkiye'nin büyümesine, net sıfır hedeflerine, ekonomik kalkınmasına ve enerji arz güvenliğine çok değerli katkılar sağladığını belirterek, "Metgün Enerji bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak halka arzdan elde ettiği gelirle büyüme yolculuğuna yeni ortaklarının da gücüyle daha sağlıklı bir şekilde devam edecektir." dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI BÜYÜME STRATEJİSİ

Metgün Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Halis Ezer de şirket kültürlerinin temelinde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefinin yer aldığını vurgulayan Ezer, bu anlayışla kısa vadeli kazanımlar yerine doğayla uyumlu, sürdürülebilir büyümeyi tercih ettiklerini belirtti.

Ezer, halka arz süreciyle birlikte 961 bin 387 yeni ortakları olduğunu, bu ilgi ve güvenin Metgün için büyük bir gurur ve sorumluluk anlamına geldiğini söyledi.

Ezer, "Daha temiz, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceğinin inşasında sorumluluk üstlenen bir şirket olarak ülkemize, yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza uzun vadeli değer üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI HIZLANACAK

Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, kuruluşlarından bu yana yenilenebilir enerji alanında değer üretmeye, Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke sunmaya odaklandıklarını dile getirdi.

Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ulaştığımız noktada mevcut yatırımlarımızla yetinmiyor, geleceğin enerji ihtiyaçlarını bugünden planlıyoruz. Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlamayı, dışa bağımlılığımızı azaltacak yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek olmayı temel sorumluluklarımız arasında görmekteyiz. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynak da bu vizyonumuz çerçevesinde önemli bir rol üstlenecek.

Elde edeceğimiz kaynağın büyük bölümünü yeni yenilenebilir enerji santrali yatırımlarında kullanacağız. Başta rüzgar ve güneş enerjisi olmak üzere hem yurt içi hem de yurt dışında proje geliştirme ve satın alma faaliyetleriyle büyümeyi ve portföyümüzü genişletmeyi hedeflemekteyiz. Önümüzdeki dönemde özellikle rüzgar ve güneşin tamamlayıcısı olarak depolamalı enerji santrallerine yatırım yaparak sabit fiyat garantili tesislerle büyümemizi sürdürülebilir şekilde artıracağız."

İnfo Yatırım CEO'su Ender Şahin de Metgün Enerji'nin halka arzına katılan yaklaşık 1 milyon yatırımcının gösterdiği yoğun ilginin hem Metgün Enerji'nin hikayesine ve potansiyeline hem de sermaye piyasalarına duyulan güvenin göstergesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır