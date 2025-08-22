Borsa İstanbul’da tarihi zirve: BIST 100 rekor açılış yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,49 puan artışla 11.347,39 puana çıkarak yüzde 0,30 değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi ise yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endekslerinde en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile tekstil deri olurken, en çok gerileyen yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL PİYASALAR FED BAŞKANI POWELL’I BEKLİYOR

Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda. Powell’ın vereceği mesajlar, önümüzdeki dönemde Fed’in faiz politikalarına ilişkin beklentiler açısından belirleyici olacak.

Borsa İstanbul ise dün olduğu gibi bugün de küresel endekslerden pozitif ayrıştı. Yatırımcıların güçlü ilgisiyle endeks, 13 ay sonra yeniden zirve tazeledi.

KRİTİK SEVİYELER MASADA

Piyasa uzmanları, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Powell’ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik görünümde:

11.400 ve 11.500 puan seviyeleri direnç,

11.300 ve 11.200 puan seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır