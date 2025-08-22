FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul’da tarihi zirve: BIST 100 rekor açılış yaptı

Borsa İstanbul’da yükseliş trendi devam ediyor. Dün günü tarihi zirvede tamamlayan BIST 100 endeksi, bugün de 11.347,39 puana çıkarak güne rekor seviyeden başladı. Piyasalarda tüm gözle ise Fed Başkanı'nın saat 17.00'de yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda.

Borsa İstanbul’da tarihi zirve: BIST 100 rekor açılış yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,49 puan artışla 11.347,39 puana çıkarak yüzde 0,30 değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi ise yüzde 0,32 artış kaydetti. Sektör endekslerinde en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile tekstil deri olurken, en çok gerileyen yüzde 0,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul’da tarihi zirve: BIST 100 rekor açılış yaptı 1

KÜRESEL PİYASALAR FED BAŞKANI POWELL’I BEKLİYOR

Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda. Powell’ın vereceği mesajlar, önümüzdeki dönemde Fed’in faiz politikalarına ilişkin beklentiler açısından belirleyici olacak.

Borsa İstanbul’da tarihi zirve: BIST 100 rekor açılış yaptı 2

Borsa İstanbul ise dün olduğu gibi bugün de küresel endekslerden pozitif ayrıştı. Yatırımcıların güçlü ilgisiyle endeks, 13 ay sonra yeniden zirve tazeledi.

KRİTİK SEVİYELER MASADA

Piyasa uzmanları, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Powell’ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik görünümde:

  • 11.400 ve 11.500 puan seviyeleri direnç,

  • 11.300 ve 11.200 puan seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldıDolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı
İş gücü girdi endeksleri belli oldu!İş gücü girdi endeksleri belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul bist 100
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız için yeni karar

Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız için yeni karar

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Bankalar emeklilere zorunlu tutuyordu! Kanunen yasak ama...

Bankalar emeklilere zorunlu tutuyordu! Kanunen yasak ama...

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Piyasalarda 'Jackson Hole' alarmı: Düşecek mi yükselecek mi?

Dondurmanın da tadı kaçtı! İki topuna 1000 TL'den fazla para ödedi

Dondurmanın da tadı kaçtı! İki topuna 1000 TL'den fazla para ödedi

Mevduattan çıkanların yeni rotası için açıklama 'Girişler hızlandı'

Mevduattan çıkanların yeni rotası için açıklama 'Girişler hızlandı'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.