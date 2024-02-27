Borsa İstanbul’da üç hisseye tedbir

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre 3 hisse hakkında önleyici tedbir uygulanmasına karar verildi. BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Petrokent Turizm (#PKENT.E) payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Ufuk Yatırım (#UFUK.E) payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecek.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Yonga Mobilya (#YONGA.E) payları 27/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.





