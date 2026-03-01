Borsa İstanbul'da yeni haftada 9 hissenin tedbirleri sona eriyor

Borsa İstanbul'da 2-6 Mart işlem haftasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında daha önce uygulamaya alınan kısıtlamalar 9 hisse için sona erecek. Tedbir süresi dolan paylar, belirtilen tarihlerden itibaren yeniden tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.
-Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi
-Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS)
Kredili işlem yasağı
-Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
-Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi
-Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi
-Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS)
Kredili işlem yasağı
-Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI)
Kredili işlem yasağı
-Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT)
Kredili işlem yasağı
-Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM)
Kredili işlem yasağı
Okuyucu Yorumları 0 yorum