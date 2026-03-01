Borsa İstanbul'da yeni haftada 9 hissenin tedbirleri sona eriyor

Borsa İstanbul'da 2-6 Mart işlem haftasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında daha önce uygulamaya alınan kısıtlamalar 9 hisse için sona erecek. Tedbir süresi dolan paylar, belirtilen tarihlerden itibaren yeniden tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.

2 MART PAZARTESİ

-Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Emir paketi

3 MART SALI

-Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS)

Kredili işlem yasağı

4 MART ÇARŞAMBA

-Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE)

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

-Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA)

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Emir paketi

-Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO)

Kredili işlem yasağı

Brüt takas

Emir paketi

-Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS)

Kredili işlem yasağı

-Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI)

Kredili işlem yasağı

-Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT)

Kredili işlem yasağı

5 MART PERŞEMBE

-Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM)

Kredili işlem yasağı