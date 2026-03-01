FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul'da yeni haftada 9 hissenin tedbirleri sona eriyor

Borsa İstanbul'da yeni haftada Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında uygulanan kısıtlamalarda önemli bir değişiklik yaşanacak. 2-6 Mart işlem haftasında 9 hissede daha önce devreye alınan kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri sona erecek.

Borsa İstanbul'da yeni haftada 9 hissenin tedbirleri sona eriyor
Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul'da 2-6 Mart işlem haftasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında daha önce uygulamaya alınan kısıtlamalar 9 hisse için sona erecek. Tedbir süresi dolan paylar, belirtilen tarihlerden itibaren yeniden tedbirsiz işlem görmeye başlayacak.

2 MART PAZARTESİ

-Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGYO)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi

3 MART SALI

-Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. (DMSAS)
Kredili işlem yasağı

4 MART ÇARŞAMBA

-Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii A.Ş. (BURCE)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas

-Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi

-Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TDGYO)
Kredili işlem yasağı
Brüt takas
Emir paketi

-Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS)
Kredili işlem yasağı

-Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI)
Kredili işlem yasağı

-Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş. (PNSUT)
Kredili işlem yasağı

5 MART PERŞEMBE

-Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. (UCAYM)
Kredili işlem yasağı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petrol fiyatları için 'Hesaplamalar değişti' Hürmüz hamlesi: Piyasalar alarma geçtiPetrol fiyatları için 'Hesaplamalar değişti' Hürmüz hamlesi: Piyasalar alarma geçti
500 bin konutta 4 ilin kura tarihi netleşti: Ankara, İzmir...500 bin konutta 4 ilin kura tarihi netleşti: Ankara, İzmir...

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
322
23.442.149.896,25
% 3.54
18:10
THYAO
307.5
18.746.575.366,25
% -1.28
18:10
ISCTR
16.91
11.861.274.001,77
% -1.69
18:10
AKBNK
90.15
10.455.198.161,50
% -1.69
18:10
ASTOR
188
8.926.275.077,80
% 1.62
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa tedbirler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.