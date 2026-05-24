Bir il hızlı trene kavuşuyor: 2 saat 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa–Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek hattı bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası ise 2 saat 15 dakikaya düşecek” dedi.

Hande Dağ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi’ne ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’mızı 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun hayata geçiriyoruz. Hattın tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacak.” dedi.

"BURSA-ANKARA ARASI SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın 106 kilometrelik Bursa–Osmaneli kesiminde devam eden çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Uraloğlu, Bursa–Osmaneli kesiminin Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu “Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara–İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa-Ankara ve Bursa İstanbul-Arası seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya düşecek.” açıklamasında bulundu.

"OSMANELİ-BURSA ARASINDAKİ KESİMİ BU YILIN İKİNCİ YARISINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını takip eden 106 kilometrelik güzergahta kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Üstyapı işlerinde sona yaklaştık.

Osmaneli-Bursa arasındaki kesimi bu yılın ikinci yarısında, Bursa’dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.”

