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Borsa İstanbul'da yeni rekor! En çok kazandıran sektör...

06.07.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.207,85 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,77 ile bilişim oldu.

Borsa İstanbul'da yeni rekor! En çok kazandıran sektör...

BIST 100 endeksi, 6.207,85 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,83 puan ve yüzde 1,19 değer kazancıyla 6.179,60 puan oldu. Toplam işlem hacmi 55,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

TÜM SEKTÖR ENDEKLERİ YÜKSELDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,77 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif seyrin sürdüğünü ifade ederek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

FED TUTANAKLARI AÇIKLANDI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan toplantı tutanaklarından alınan sinyallerin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğunun anlaşıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.200 ve 6.300 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA


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Borsa İstanbul

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