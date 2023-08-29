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Borsa İstanbul'da yeni uygulama! Fiyat adımı ve kotasyon aralıklarına düzenleme: Açılış seansı ilave edildi

29.08.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul'da Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenleniyor. Borsa yatırım fnlarına açılış seansı getiriliyor. Söz konusu değişiklikler 6 Kasım 2023 tarihinden itibaren devreye alınacak.

Borsa İstanbul'da yeni uygulama! Fiyat adımı ve kotasyon aralıklarına düzenleme: Açılış seansı ilave edildi

Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında gerçekleşen işlemler esnasında uyulması gereken fiyat adımları ile piyasa yapıcıların kotasyon girişlerinde tabi oldukları maksimum kotasyon yayılma aralıkları ve borsa yatırım fonlarının işlem gördükleri seans akışı içerisinde birtakım değişikliklere gidildi. Söz konusu değişiklikler 6 Kasım 2023 tarihinden itibaren devreye alınacak.

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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, paylar, yeni pay alma hakları, gayrimenkul sertifikaları, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları işlem sıralarında geçerli olan fiyat adımı uygulaması aşağıdaki şekilde yeniden düzenlendi.

Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40-09.56 arası emir toplama ve 09.56–10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edildi.

Paylar, Yeni Pay Alma Hakları, Gayrimenkul Sertifikaları, Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikaları Fiyat Adımları:

1693242175485

Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat Adımları:

2

Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirildi.

Maksimum Kotasyon Yayılma Aralıkları:

3


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Borsa İstanbul

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