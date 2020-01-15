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Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru geldi

BORSA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:16 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 azalışla 121 bin 232 puandan başlamasının ardından hızlıca yükselişe geçti ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbul daha önce 121 bin 532 olan seviyeyi 121 bin 805 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'dan tüm zamanların rekoru geldi

Borsa İstanbul, güne düşüşle başlamasına rağmen başlangıcın ardından gelen alımlarla tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsa İstanbul, bugün gün içerisinde 121 bin 805 puana kadar yükselerek rekor seviyelerini yukarıya taşıdır. Borsa İstanbul'da bir önceki rekor seviye 29 Ocak 2018'deki 121 532 puan idi.

Açılışı 121 bin 232 puandan yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 190,72 puan ve yüzde 0,16 değer kaybıyla 121.232,62 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,05 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,95 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün tarihi zirvesini test eden BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,98 artarak 121.423,34 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Pay piyasalarında 20 milyar 246 milyon lira ile işlem hacmi rekorunun da kırıldığı günde, en yüksek 121.504 puanı gören BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi, 29 Ocak 2018'deki 121.532 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen birinci faz ticaret anlaşmasının gündemin odağında bulunduğunu belirterek, Libya'da, Hafter yanlısı Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in "ateşkesin sona erdiğini" duyurması sonrası konuyla ilgili gelişmelerin de takip edileceğini bildirdi.

Veri takviminde ise Almanya'nın büyümesi ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde tarihi zirvenin aşılması durumunda yaklaşık 3 aydır devam eden yükseliş trendinin direnci konumundaki 127.300 seviyesinin direnç, 120.000 ve 118.200 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
çarşı pazarda rekor kırıyoruz hep rekor hep rekor
Ekonomi çok iyi Allah a şükür.. Ama ülkemizin %5 i için.. Geri kalanlara da yine yetinip, şükretmek kaldı..
ben borsadan anlamam ben cebime girene bakarım çıkana bakarım sonuç hep eksideyim bananr borsadan
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