Borsa İstanbul duyurdu! Geçtiğimiz günlerde halka arz olmuştu: 8 endekse dahil edilecek

Borsa İstanbul A.Ş., Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) paylarına ilişkin endeks değişikliklerini duyurdu. Akhan Un, 8 endekse birden dahil edilecek.

Begüm Özkaynak

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 5 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) paylarına ilişkin endeks değişiklikleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Akhan Un Fabrikası payları, 6 Şubat 2026 Cuma günü itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

8 ENDEKSE BİRDEN DAHİL EDİLECEK

İşlem görmeye başlamasıyla birlikte AKHAN payları şu endeksler kapsamına dahil edilecek:

BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı ve BIST Gıda İçecek.

ENDEKS HESAPLAMA DETAYLARI DA AÇIKLANDI

Ayrıca endeks hesaplamalarında, şirket paylarının sayısının 273.350.000, fiili dolaşımdaki pay oranının ise yüzde 20 olarak esas alınacağı bildirildi.

