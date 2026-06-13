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Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (13 Haziran Pazar)

13 Haziran 2026 sabahında BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 30 endeksi 15.939,46 puanla %1,53 değer artışı kaydediyor. BIST 50 endeksi 12.452,91 puanda, %1,46 artış gösteriyor. BIST 100 ise 13.938,48 puanda, %1,42 değer kazanmış durumda. Yatırımcılar, hisse senetleri ve makroekonomik veriler üzerindeki gelişmeleri izleyerek piyasa dinamiklerini değerlendiriyor.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (13 Haziran Pazar)

BIST 30: Piyasa Dinamikleri

13 Haziran 2026 sabahı saat 10:15'te BIST 30 endeksi, 15.939,46 puan seviyesinde işlem görmekte. Gün içerisinde %1,53 değer artışı kaydedilmiştir. Bu artış, Türkiye'nin büyük ölçekli şirketlerinin olumlu performansını yansıtmaktadır. Yatırımcılar, makroekonomik verileri ve küresel piyasalardaki gelişmeleri dikkate alıyor. BIST 30’da daha fazla hareketlilik bekleniyor.

BIST 50: Genişleyen Yatırım İmkanları

BIST 50 endeksi, 13 Haziran 2026'da saat 10:15 itibarıyla 12.452,91 puandan işlem görmektedir. Günlük %1,46’lık bir artış sergilenmektedir. Bu yükseliş, önemli şirketlerin hisse senetleri arasındaki alım satım dengesinin pozitif bir eğilimde olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar, bu endekse yatırım yaparken dikkatli bir analiz gerçekleştirmektedir. Potansiyel kazanç fırsatları değerlendirilmektedir.

BIST 100: Gelişen Piyasa Trendleri

BIST 100 endeksi, 13 Haziran 2026 sabahında saat 10:15'te 13.938,48 puandan işlem görmekte. Günlük %1,42’lik bir değer artışı göstermektedir. Bu durum, Türk borsa piyasasının sağlıklı bir büyüme trendinde olduğunu ifade eder. Yatırımcıların hisse senetlerine olan güveni artmaktadır. Global ekonomik gelişmeler, yatırım kararları üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. BIST 100’deki değişimlerin yatırımcıların dikkatini çekmesi beklenmektedir.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (13 Haziran Pazar) 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
307.75
26.865.029.765,75
% 4.94
18:10
AKBNK
72.6
17.627.062.937,20
% 8.68
18:10
ASTOR
265.5
11.513.621.972,00
% -10
18:10
ISCTR
14.31
10.973.056.960,79
% 4.15
18:10
ASELS
371.25
9.920.927.218,75
% -1.72
18:10
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