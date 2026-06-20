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Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (20 Haziran Cumartesi)

20 Haziran 2026 tarihinde BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinde düşüşler gözlemlendi. BIST 30 endeksi 17.019,86 seviyesine gerilerken, BIST 50 ve BIST 100 de sırasıyla 13.220,80 ve 14.734,50 seviyesini gördü. Bu durum, piyasalardaki belirsizlikler ve olumsuz ekonomik verilerin yatırımcılar üzerindeki etkisini yansıtıyor. Yatırımcılar, önümüzdeki günlerde daha fazla volatilite bekliyor.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (20 Haziran Cumartesi)

BIST 30 Analizi

20 Haziran 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 itibarıyla 17.019,86 seviyesine geriledi. Bu durumda günlük düşüş oranı %0,63 oldu. Bu değer, yatırımcıların piyasa beklentilerinin zayıfladığına işaret edebilir. Olumsuz ekonomik verilerin etkisi de göz önünde bulundurulmalı. BIST 30, en büyük 30 şirketin hisse senetlerinden oluşuyor. Yatırımcılar, gözde şirketlere ilgi göstermeye devam ediyor. Ancak genel piyasa koşulları ve makroekonomik faktörler, endeksin seyrini etkileyebilir.

BIST 50 Değerlendirmesi

BIST 50 endeksi, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15'te 13.220,80 seviyesini gördü. Günlük değişim oranı %0,67 düşüş olarak kaydedildi. Bu durum, genel piyasa likiditesinin daraldığını gösteriyor. BIST 50, Türkiye'nin önde gelen 50 büyük şirketinin performansını yansıtıyor. Endeksin düşüşü, bu şirketlerin finansal performansındaki zayıflıkla ilgili olabilir. Yatırımcıların risk algısının değişmesi de önemli bir faktör. Önümüzdeki günlerde piyasalarda daha fazla volatilite beklenebilir.

BIST 100 İncelemesi

BIST 100 endeksi, 20 Haziran 2026 sabahında saat 10:15 itibarıyla 14.734,50 seviyesine geriledi. Bu, %0,63'lük bir günlük değişim anlamına geliyor. Genel ekonomide belirsizlikler ve dış faktörler, borsa hisseleri üzerinde olumsuz etki yaratıyor. BIST 100, Türkiye'nin en büyük 100 şirketinin borsa performansını ölçüyor. Bu nedenle, endeksin durumu, yatırımcıların risk iştahı hakkında önemli bilgiler sunuyor. Önümüzdeki dönemde, makroekonomik verilere duyulan ilgi artabilir.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (20 Haziran Cumartesi) 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
326.75
22.850.173.366,00
% -0.53
18:10
EUPWR
88.35
13.443.215.145,60
% 5.3
18:10
AKBNK
81.85
11.136.734.567,70
% 0.92
18:10
ISCTR
15.36
8.984.435.495,85
% -0.71
18:10
ASELS
402.5
7.825.864.449,25
% -2.01
18:10
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