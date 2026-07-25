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Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? 25 Temmuz Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 25 Temmuz 2026 itibarıyla düşüş göstermektedir. BIST 30, 15.861,80 ile -1.04, BIST 50, 12.354,81 ile -1.11, BIST 100 ise 13.943,87 seviyesinde -0.95 değişim kaydetmiştir. Artan volatilite ve olumsuz makroekonomik veriler yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirmektedir. Piyasalardaki belirsizlik, satış baskılarının artmasına sebep olmuştur. Yatırımcılar stratejilerini dikkatlice gözden geçirmelidir.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? 25 Temmuz Cumartesi 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

25 Temmuz 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 15.861,80 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -1.04 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmaktadır. Piyasa volatilitesi artmaktadır. Özellikle makroekonomik verilerin olumsuz seyri dikkat çekmektedir. Büyük şirketlerin hisse senetlerinde satış baskısı artmış olabilir. Yatırımcıların dikkatli ve temkinli bir yaklaşım benimsemesi önemlidir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 25 Temmuz 2026 saat 10:15 itibarıyla 12.354,81 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı -1.11 olarak belirlenmiştir. Endeksin düşüşü, piyasa duyarlılığındaki olumsuzluklarla ilişkilidir. Çok sayıda yatırımcı, belirsizlikten dolayı satış yapma eğilimindedir. Endeksin seyri, ekonomik gelişmelerle bağlantılıdır. Siyasi istikrar da önemli bir faktördür. Yatırımcılar bu unsurları dikkatle takip etmelidir.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 25 Temmuz 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 13.943,87 seviyesine gerilemiştir. Günlük değişim oranı -0.95 olarak gözlemlenmiştir. Bu durum, genel satış baskısının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Yatırımcıların uluslararası ekonomik gelişmelere odaklanmaları gerekmektedir. İç piyasa dinamikleri de önemlidir. Endeksin kısa vadede alacağı yön belirsizliğini sürdürmektedir. Yatırımcılar stratejilerini gözden geçirmelidir.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? 25 Temmuz Cumartesi 2026: BIST 100 de yeni gelişmeler 1

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
380.25
16.406.279.040,75
% 1.06
18:10
TRALT
49.12
11.272.434.190,56
% -2.83
18:10
SASA
2.69
10.074.041.915,49
% 1.51
18:10
KTLEV
155
9.543.042.801,70
% -8.28
18:10
YKBNK
33.36
9.399.279.690,26
% 0.3
18:10
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