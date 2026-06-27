Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (27 Haziran Cumartesi)

BIST 30 Analizi - 27 Haziran 2026

27 Haziran 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15'te 16.561,83 seviyesinden işlem görüyor. Günlük değişim %0,06 olarak kaydedilmiş. Bu durum, Türkiye’nin önde gelen 30 şirketinin performansını yansıtmakta. Endeks, piyasa dinamikleri içinde istikrarlı bir seyir izliyor. Yatırımcıların dikkatini çeken gelişmeler var. Küresel ekonomide belirsizliklerin azalması etkili. İç pazardaki olumlu gelişmeler de yatırımcıları sevindiriyor. BIST 30, sağlam bir temel oluşturuyor. Bu endeks, yatırımcılar için cazip bir seçenek olmayı sürdürüyor.

BIST 50 Analizi - 27 Haziran 2026

BIST 50 endeksi, 27 Haziran 2026 tarihinde saat 10:15'te 12.852,30 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim %0,16 olarak gerçekleşiyor. Bu artış, endeks içindeki şirketlerin performansında olumlu bir tablo çiziyor. Yatırımcılar, bu durumu değerlendiriyor. Makroekonomik verilerdeki iyileşme dikkat çekici. Sektörel bazda gelişmeler de etkili. BIST 50, büyüme potansiyeli olan bir yatırım aracı. Bu yönüyle öne çıkmakta.

BIST 100 Analizi - 27 Haziran 2026

BIST 100 endeksi, 27 Haziran 2026 itibarıyla 10:15'te 14.274,02 seviyesindedir. Günlük değişim %0,10 olarak izlenmekte. Bu durum, Türkiye genel piyasa görünümünde pozitif bir eğilim sergiliyor. BIST 100, geniş kapsamlı yapısıyla dikkat çekmekte. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önemli referans noktası oluşturuyor. Yatırımcı güveninin artması, piyasa likiditesini yükseltiyor. Bu durum endeksi daha cazip hale getiriyor. Sektör gelişmeleri ve küresel ekonomik etkenler, fiyatlamaları etkiliyor.