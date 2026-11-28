Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 233,90 puan artarak 10.977,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,94 puan ve yüzde 0,06 azalışla 10.737,18 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.615,74 puanı, en yüksek 11.046,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,18 değer kazanarak 10.977,01 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 310,20 puan ve yüzde 2,31 artışla 13.763,83 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 2,72 ve teknoloji endeksi yüzde 4,66 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 18'i geriledi. ASELSAN, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

