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Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (5 Eylül Cumartesi)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,30 değer kaybetti.

Borsa İstanbul haftayı nasıl kapattı? (5 Eylül Cumartesi)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün, 79,95 puan artarak 14.012,42 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, dün güne 21,03 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.911,44 puandan başladı. Gün içinde en düşük 13.895,82 puanı, en yüksek 14.066,72 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazanarak 14.012,42 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 146,65 puan ve yüzde 0,90 artışla 16.445,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.876,66 puanı ve en yüksek 14.662,89 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 4,30 altında 14.012,42 puandan tamamladı.

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EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
KTLEV
42.68
21.466.937.827,68
% -7.18
18:10
THYAO
296
13.238.036.748,50
% 1.54
18:10
ASELS
388.25
12.833.799.163,25
% 2.1
18:10
AKBNK
71.85
11.063.612.767,70
% 0.42
18:10
TUPRS
388.5
8.995.672.843,25
% -0.64
18:10
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