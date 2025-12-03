FİNANS

Borsa İstanbul özeti 03 Aralık Çarşamba 2025 BIST yorumları

03 Aralık 2025 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların dikkatini çekmektedir. BIST 30 endeksi 12.118,50 puanla, BIST 50 endeksi 9.679,52 puanla işlem görmektedir. BIST 100 endeksi ise 11.118,47 puana geriledi. Günlük değişimler sırasıyla -0,16, -0,1 ve -0,04 olarak kaydedildi. Ekonomik veriler, piyasa dinamikleri ve uluslararası gelişmeler endekslerin yönünü etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Cansu Akalp

BIST 30
03 Aralık 2025 sabahı saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.118,50 puan seviyesinde. Günlük değişimi ise -0,16 olarak kaydedildi. Son günlerde yaşanan kısmi dalgalanmalar dikkat çekiyor. Yatırımcılar büyük hisselerin performansına odaklanmış durumda. Ekonomik verilere dair belirsizlikler endeksin yatay seyretmesine neden oluyor. Piyasa katılımcıları olası gelişmeleri merakla bekliyor.

BIST 50
BIST 50 endeksi, 03 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15’te 9.679,52 puanda işlem görüyor. Günlük değişikliği -0,1 olarak belirlendi. Yatırımcılar arasında temkinli bir hava hâkim. Bazı şirketlerin piyasa performansları gözetilerek stratejiler gözden geçiriliyor. Dışarıdan gelebilecek ekonomik veriler endeks üzerinde etki yaratabilir. Küresel piyasalardaki gelişmeler de dikkate alınmalı.

BIST 100
BIST 100 endeksi, 03 Aralık 2025 sabahı saat 10:15’te 11.118,47 puana geriledi. Günlük değişimi -0,04 olarak görünmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar risk oluşturuyor. BIST 100, güçlü şirketlerin yanı sıra daha geniş bir yatırım yelpazesini temsil ediyor. Bugün uluslararası gelişmeler endeksin yönü üzerinde etkili olacak. Yerel dinamikler de piyasa hareketliliğini artıracak gibi görünüyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
67.1
7.780.080.241,35
% 1.59
11:01
ISCTR
14.04
6.948.048.565,25
% 1.08
11:01
YKBNK
36.76
6.775.829.666,42
% 1.49
11:01
GARAN
142
4.473.145.367,60
% 0
11:01
THYAO
283
2.914.970.990,25
% 1.43
11:01
