Borsa İstanbul özeti 03 Aralık Çarşamba 2025 BIST yorumları

BIST 30

03 Aralık 2025 sabahı saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.118,50 puan seviyesinde. Günlük değişimi ise -0,16 olarak kaydedildi. Son günlerde yaşanan kısmi dalgalanmalar dikkat çekiyor. Yatırımcılar büyük hisselerin performansına odaklanmış durumda. Ekonomik verilere dair belirsizlikler endeksin yatay seyretmesine neden oluyor. Piyasa katılımcıları olası gelişmeleri merakla bekliyor.

BIST 50

BIST 50 endeksi, 03 Aralık 2025 tarihinde saat 10:15’te 9.679,52 puanda işlem görüyor. Günlük değişikliği -0,1 olarak belirlendi. Yatırımcılar arasında temkinli bir hava hâkim. Bazı şirketlerin piyasa performansları gözetilerek stratejiler gözden geçiriliyor. Dışarıdan gelebilecek ekonomik veriler endeks üzerinde etki yaratabilir. Küresel piyasalardaki gelişmeler de dikkate alınmalı.

BIST 100

BIST 100 endeksi, 03 Aralık 2025 sabahı saat 10:15’te 11.118,47 puana geriledi. Günlük değişimi -0,04 olarak görünmektedir. Piyasalardaki dalgalanmalar risk oluşturuyor. BIST 100, güçlü şirketlerin yanı sıra daha geniş bir yatırım yelpazesini temsil ediyor. Bugün uluslararası gelişmeler endeksin yönü üzerinde etkili olacak. Yerel dinamikler de piyasa hareketliliğini artıracak gibi görünüyor.