Canlı yayında erken seçim sözleri! Sonbaharı işaret etti

Gazeteci Sinan Burhan, siyaset kulislerinde erken seçim ihtimalinin yeniden konuşulmaya başlandığını söyledi. Katıldığı TV 100 canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Burhan, özellikle son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin ardından sonbahar aylarında bir erken seçim kararının gündeme gelebileceğini ifade etti!

Erken seçim tartışmalarının Ankara kulislerinde hareketlilik yarattığını belirten Burhan, ekonomik gelişmeler ve siyasi dengelerin süreci doğrudan etkileyebileceğini kaydetti. İktidar cephesinden şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmasa da, kulislerde farklı senaryoların konuşulduğunu dile getirdi.

“SONBAHARDA SÜRPRİZ SEÇİM KARARI GELEBİLİR”

Burhan, seçim ihtimalinin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu sonbaharda sürpriz bir seçim kararı alınabilir” değerlendirmesinde bulundu. Muhalefetin son dönemdeki çıkışları ve kamuoyundaki siyasi atmosferin de bu tartışmaları güçlendirdiği ifade edildi.

Önümüzdeki süreçte hem iktidar hem muhalefet kanadından gelecek açıklamaların erken seçim iddialarına yön vermesi bekleniyor.