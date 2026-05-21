Akaryakıta zam geldi: Tabela değişti! 21 Mayıs benzin motorin fiyatı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelerle değişmeyi sürdürürken bir zam daha yaşandı. Peki, motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 21 Mayıs 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 21 Mayıs 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...
Motorine, 21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere 1,82 TL civarında zam geldi. Zam bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 65.03 TL
Motorin: 69.30 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.88 TL
Motorin: 69.15 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.00 TL
Motorin: 70.41 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.28 TL
Motorin: 70.68 TL
LPG: 33.69 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum