Akaryakıta zam geldi: Tabela değişti! 21 Mayıs benzin motorin fiyatı

Motorin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve küresel gelişmelerle değişmeyi sürdürürken bir zam daha yaşandı. Peki, motorine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 21 Mayıs 2026 Perşembe ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 21 Mayıs 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorine, 21 Mayıs Perşembe gününden geçerli olmak üzere 1,82 TL civarında zam geldi. Zam bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (21 MAYIS 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 65.03 TL

Motorin: 69.30 TL

LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.88 TL

Motorin: 69.15 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.00 TL

Motorin: 70.41 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 66.28 TL

Motorin: 70.68 TL

LPG: 33.69 TL