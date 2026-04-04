FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 04 Nisan Cumartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 4 Nisan 2026 itibarıyla düşüş gösteriyor. BIST 30 endeksi 14.757,27 puanda, BIST 50 endeksi 11.583,69 puanda ve BIST 100 endeksi ise 12.936,35 puan seviyesinde işlem görmekte. Yatırımcılar için belirsizlik artmış durumda. Ekonomik veriler, siyasi gelişmeler ve dışsal faktörler piyasa dinamiklerini etkiliyor. Bu koşullarda dikkatli olmak, risk yönetimi açısından büyük önem taşımakta.

Cansu Çamcı

BIST 30’un Durumu ve Analizi
04 Nisan 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi 14.757,27 puanda işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,83 olarak gerçekleşmiş. Bu düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratıyor. Piyasa genelinde temkinli bir hava oluşmuş durumda. Endeksi takip eden yatırımcılar, önümüzdeki dönemde gelişmeleri göz önüne alarak stratejilerini yeniden yapılandırabilir. Düşüş eğilimi, ekonomik veriler ve dışsal faktörlerle şekillenecek.

BIST 50’nin Durumu ve Analizi
BIST 50 endeksi 11.583,69 puandan işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0,86 olarak kaydedilmiş. Bu gerileme, yatırımcıların piyasa yönünde dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Ekonomik göstergeler ve siyasi gelişmeler BIST 50 üzerinde etkili. Gelecek günlerde alınacak kararlar ve açıklamalar, endeksin seyrini etkileyebilir. Yatırımcıların bu süreçte dikkatli olmaları büyük önem taşıyor. Piyasa trendlerini takip etmek, riskleri azaltacaktır.

BIST 100’ün Durumu ve Analizi
BIST 100 endeksi 12.936,35 puan seviyesinde bulunmakta. Günlük değişim oranı -0,88 olarak gerçekleşmiş. Bu düşüş, yatırımcılar arasında endişeye yol açmakta. Piyasada belirsizlik havası oluşmuş durumda. Ekonomik veriler ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar BIST 100’ü etkiliyor. Bu süreçte dikkatli olmak önemlidir. Yatırımcıların piyasa dinamiklerini takip etmeleri, olası kayıpların önlenmesi açısından kritik.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
297.75
8.739.879.373,50
% 0.59
16:22
ISCTR
13.36
6.189.828.019,82
% 1.6
16:22
ASELS
341.5
5.934.369.660,00
% 3.33
16:22
TUPRS
258.5
5.879.906.180,50
% 1.27
16:22
AKBNK
70.65
5.682.879.956,25
% 2.76
16:22
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.