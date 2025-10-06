FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 06 Ekim Pazartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 06 Ekim Pazartesi 2025 BIST Yorumları

Borsa İstanbul Özeti 06 Ekim Pazartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi
06 Ekim 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi 11.999,98 puandan işlem görüyor. BIST 30, Türkiye’nin en likit ve en büyük 30 şirketini barındırıyor. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 06 Ekim 2025 tarihinde 9.522,12 puanın üzerine çıktı. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin performansını yansıtıyor. Bu endeks, ekonomik büyüme ile sektörel gelişmelerle ilişkilidir. Dolayısıyla finansal stratejilerde dikkate alınması gereken önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

BIST 100 Analizi
Borsa haftaya yükselişle başladı. 06 Ekim 2025'te BIST 100 endeksi 10.884,87 puanla %0,24'lük bir artış kaydetti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek konumunda olduğunu kaydetti. BIST 100, Türkiye’nin en büyük ve likit 100 şirketini kapsıyor. Ekonominin geniş bir kesimini yansıttığı için önemli bir araç. Yatırımcılar için çeşitli sektörlerdeki gelişmelere bağlı dalgalanmalara açık. Türkiye’nin ekonomik dengesini ve öngörülerini anlamak açısından büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç kiralama uygulaması satıldı! Rakam açıklandıAraç kiralama uygulaması satıldı! Rakam açıklandı
Ankara'dan ihracat artışı belirginleşiyorAnkara'dan ihracat artışı belirginleşiyor

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
316.5
3.362.270.166,00
% 1.77
11:16
DOFRB
154.4
2.052.098.936,60
% 3.49
11:16
ASELS
216.8
1.484.256.526,20
% 0.32
11:16
PEKGY
8.5
1.394.401.577,06
% 3.53
11:16
PGSUS
227.2
1.387.394.097,50
% 2.2
11:16
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.