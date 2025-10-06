Borsa İstanbul Özeti 06 Ekim Pazartesi 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

06 Ekim 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi 11.999,98 puandan işlem görüyor. BIST 30, Türkiye’nin en likit ve en büyük 30 şirketini barındırıyor. Bu nedenle yatırımcılar için önemli bir gösterge olmayı sürdürüyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 06 Ekim 2025 tarihinde 9.522,12 puanın üzerine çıktı. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin performansını yansıtıyor. Bu endeks, ekonomik büyüme ile sektörel gelişmelerle ilişkilidir. Dolayısıyla finansal stratejilerde dikkate alınması gereken önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

BIST 100 Analizi

Borsa haftaya yükselişle başladı. 06 Ekim 2025'te BIST 100 endeksi 10.884,87 puanla %0,24'lük bir artış kaydetti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek konumunda olduğunu kaydetti. BIST 100, Türkiye’nin en büyük ve likit 100 şirketini kapsıyor. Ekonominin geniş bir kesimini yansıttığı için önemli bir araç. Yatırımcılar için çeşitli sektörlerdeki gelişmelere bağlı dalgalanmalara açık. Türkiye’nin ekonomik dengesini ve öngörülerini anlamak açısından büyük önem taşıyor.