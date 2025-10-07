Borsa İstanbul Özeti 07 Ekim Salı 2025 BIST Yorumları

Borsa güne yükselişle başladı.

BIST 30

07 Ekim 2025 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 11.826,64 seviyesinde işlem görmekte. Ekonomik verilerin ve siyasi gelişmelerin etkisi altında kalınan bu dönemde, BIST 30’un kararlılığı önem taşımaktadır.

BIST 50

Aynı tarihte saat 10:15 itibarıyla BIST 50 endeksi 9.378,51 seviyesinde işlem görmekte. BIST 50'nin durumu, piyasa katılımcılarının daha geniş bir şirket grubunu kapsadığını göstermektedir. Piyasadaki genel eğilimleri yansıtan önemli bir göstergedir.

BIST 100

Saat 10:15 itibarıyla BIST 100 endeksi 10.741,77 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0,06 olarak belirlenmiştir. Bu artış, genel piyasa ruh halini yansıtmaktadır. BIST 100, Türkiye’nin en büyük şirketlerini kapsayarak geniş bir ekonomik perspektif sunmaktadır. Değişen piyasa koşullarına adaptasyon gösterdiği görülmektedir. Yükseliş, önemli ekonomik verilerin etkisiyle yatırımcı güvenine işaret etmektedir. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç, 10.600 ve 10.500 seviyeleri destek konumunda olduğunu kaydetti.