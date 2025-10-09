FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 09 Ekim Perşembe 2025 BIST Yorumları

09 Ekim 2025 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri güncel verileri araştırılıyor. Borsa güne yükselişle başladı.

Borsa İstanbul Özeti 09 Ekim Perşembe 2025 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 Güncel Durumu

09 Ekim 2025 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 11.916,95 puanda yer almaktadır.

BIST 50 endeksi, 09 Ekim 2025 tarihi itibarıyla saat 10:15'te 9.456,26 puana ulaşmıştır. BIST 50'nin performansı, piyasa katılımcıları tarafından araştırılmaktadır.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,93 yükselişle 10.856,73 puandan başladı. BIST 100 endeksi ise 09 Ekim 2025'te saat 10:15'te 10.854,47 puanda işlem görmektedir. BIST 100'ün bu performansı, piyasanın genel görünümündeki iyimserlikten kaynaklanmaktadır. Dış ticaret verilerindeki olumlu gelişmeler de önemli bir etken olmuştur. Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
317.25
1.950.564.870,25
% 2.26
10:18
TEHOL
49.52
1.377.353.667,28
% 2.15
10:18
ASELS
213.8
1.277.448.067,60
% -0.83
10:18
SASA
3.22
813.177.160,87
% 1.9
10:18
VSNMD
160.3
805.770.799,40
% 4.5
10:18
