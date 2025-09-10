Borsa İstanbul Özeti 10 Eylül Çarşamba 2025 BIST Yorumları

10 Eylül 2025 BIST Piyasaları Güncellemesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 10.549,88 puandan başladı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 10.486,09 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,79 puan ve yüzde 0,61 artışla 10.549,88 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,78, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,82 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 8,25 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrasında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.