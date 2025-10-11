FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 11 Ekim Cumartesi 2025 BIST Yorumları

11 Ekim 2025'te BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, takip ediliyor. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,27, avro/TL yüzde 1,28 değer kaybetti. Yatırımcıların risk algısı ve genel piyasa durumu, endeks performansında etkili olmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcı davranışlarını belirlemektedir.

BIST 100 endeksi, en düşük 10,654,20 puanı ve en yüksek 10.928,38 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,27 altında 10.720,36 puandan haftayı tamamladı.

BIST 100 endeksi, Cuma günü, güne 10,93 puan ve yüzde 0,10 artışla 10.737,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.654,20 puanı, en yüksek 10.784,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kaybederek 10.720,36 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 45,67 puan ve yüzde 0,39 azalışla 11.702,21 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, hizmetler endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,16 ve teknoloji endeksi yüzde 1,89 değer kaybetti.

BIST 30
11 Ekim 2025 tarihinde BIST 30 endeksi 11.702,21 puan seviyesinde. Bu endeks, Türkiye’nin en büyük 30 şirketinin hisselerini içermektedir. Piyasa dinamiklerini yansıttığı bilinmektedir.

BIST 50
BIST 50 endeksi 11 Ekim 2025 tarihinde 9.292,53 puan seviyesinde. Bu endeks, Türkiye'nin en büyük 50 şirketinin hisselerini kapsamaktadır. Yatırımcılara geniş bir piyasa görünümü sunmaktadır. Piyasalardaki dalgalanmanın BIST 50 üzerindeki etkileri izlenmektedir.

BIST 100
11 Ekim 2025 tarihi itibarıyla BIST 100 endeksi 10.720,36 puan seviyesinde. BIST 100, Türkiye’deki halka açık şirketlerin performansını yansıtan önemli bir endekstir. Olası dalgalanmalar ve ekonomik gelişmeler analiz edilmektedir. Yatırımcılar için ekonomik verilerin yönlendirmeleri önemli olacaktır.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
313.75
11.421.144.132,25
% 0.4
18:10
PEKGY
10.07
7.122.486.692,78
% -0.79
18:10
ALTINS1
68.49
6.694.405.843,31
% -4.91
18:10
ASELS
213.5
6.383.802.302,20
% -2.6
18:10
PSGYO
3.41
5.079.943.274,34
% 7.57
18:10
